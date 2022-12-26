الإثنين 26 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

107 أيام و13 مباراة.. ماذا قدم مارسيل كولر مع الأهلى فى 4 بطولات؟

مارسيل كولر
مارسيل كولر

خرجت بعض الأصوات التي تهاجم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، عقب التعادل مع سموحة سلبيًا، في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة التاسعة بالدوري المصري، وفقدان المارد الأحمر نقطتين جديدتين، في سباقه على لقب الدوري المصري الغائب عن دولاب بطولاته خلال آخر نسختين.

وقبل الهجوم على كولر أو الدفاع عنه يجب أن نتوقف عند النتائج التي حققها المدير الفني السويسري مع المارد الأحمر منذ توليه مهمة قيادة الفريق في التاسع من سبتمبر 2022 حتى الآن.

كشف حساب كولر مع الأهلي خلال 107 أيام في 4 بطولات

وشارك الأهلي تحت قيادة مارسيل كولر في 4 بطولات منذ تولي المدير الفني مسؤولية قيادة الفريق، وهما الدوري المصري، وكأس السوبر المصري القديم، وبطولة كأس مصر القديم، وبطولة دوري أبطال إفريقيا.

نجح الأهلى في تحقيق المطلوب منه في جميع البطولات التي شارك فيها تحت قيادة كولر، حيث صعد لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وفاز بلقب السوبر المصري على حساب الزمالك، وتأهل لنصف نهائي بطولة كأس مصر، وتربع على قمة جدول الدوري المصري.

وقاد كولر الأهلي في 13 مباراة منذ توليه القيادة سبتمبر الماضي، وكانت البداية بفوزه ذهابًا وإيابا على الاتحاد المنستيري التونسي في دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا بنتيجة هدف نظيف في مباراة الذهاب وبثلاثة أهداف نظيفة في الإياب.

كما نجح كولر في قيادة الأهلي في تحقيق الفوز على الزمالك بهدفين نظيفين بمباراة السوبر المصري وأقيمت على استاد هزاع بن زايد بالإمارات.

وقاد الأهلي للفوز على المقاولون العرب بركلات الترجيح 4/3 في مباراة ربع نهائي كأس مصر بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وخلال 9 مباريات خاضها الأهلي في الدوري المحلى أمام أندية «الإسماعيلى، أسوان، الداخلية، طلائع الجيش، غزل المحلة، الاتحاد السكندري، فيوتشر، فاركو، سموحة» حقق الأهلي الفوز في 7 مباريات وتعادل في مباراتين أمام فيوتشر وسموحة، ولم يخسر أي مباراة، ويتربع الفريق معه على قمة الدوري الممتاز برصيد 23 نقطة وبفارق نقطتين عن الزمالك صاحب المركز الثاني».

نجح الأهلي في تحت قيادة كولر في تسجيل 23 هدفًا بجميع البطولات فيما استقبلت شباكه 5 أهداف.

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