الإثنين 26 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري

موعد مباراة الزمالك
موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري

يهتم جمهور الكرة في مصر بمعرفة موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري بعد تعطل انتصاراته في المباراة التي جمعت بينهم وبين فريق نادي المقاولون العرب أمس، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، والتي انتهت بالتعادل السلبي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري.

موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري

وإليكم موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز، والتي يخوضها أمام فريق نادي الإسماعيلي، يوم الخميس المقبل الموافق التاسع والعشرين من ديسمبر الجاري، حيث تنطلق صافرة بداية اللقاء من ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة ويخوض الفريقان مباراة مثيرة ضمن الجولة العاشرة من الدوري.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاسماعيلي في الدوري

يذاع اللقاء بين الزمالك والاسماعيلي ضمن الاسبوع العاشر من الدوري المصري الممتاز على قنوات اون تايم سبورت الناقل الحصري لمباراة الدوري المصري.

ويمتلك نادي الزمالك 14 بطولة للدوري المصري الممتاز، استطاع أن يفوز بآخر نسختين للبطولة ليرفع رصيده من 12 بطوله الى 14 ساعيا لتحقيق البطولة الثالثة على التوالي والـ 15 في تاريخ النادي بقيادة مديره الفني البرتغالي مانويل جيسوالدو فيريرا.

كما يستعد نادي الزمالك الى المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا والحصول على البطولة السادسة في تاريخه والتي عاندت الفارس الأبيض لأكثر من 20 عاما، حيث فاز بآخر بطولة له للأميرة السمراء عام 2002 و يأمل الجمهور واللاعبين في تحقيق الحلم الذي طال انتظاره مع المدير الفني للفريق الذي يعد من أنجح المديرين الفنانين الذين تولوا قيادة نادي الزمالك في تاريخه.

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مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري

ويخوض نادي الزمالك مباراته أمام نظيره نادي أسوان يوم الاثنين الثاني من شهر يناير من العام الجديد 2023 في تمام الساعة 2:45 دقيقه.

كما يواجه فريق نادي الداخلية يوم الخميس الموافق الخامس من شهر يناير 2023 في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

 كما يواجه فريق الاتحاد السكندري في الحادي عشر من شهر يناير المقبل في تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت القاهرة.

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