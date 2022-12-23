الجمعة 23 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

عبد الواحد السيد: دورى تهدئة اللاعب وإعادة ثقته بذاته عند تقديم الأداء الضعيف

عبد الواحد السيد
عبد الواحد السيد

قال الكابتن عبد الواحد السيد، دور المدرب تهدئة اللاعب وتشجيعه حتى إذا كان بأداء ضعيف وغير المعتاد.

إعادة الثقة بالنفس مرة أخرى

وأكد الكابتن عبد الواحد السيد، خلال حواره لكاميرا برنامج "كابيتانو مصر" المذاع عبر فضائية "أون إي"، أن مسابقة "كابيتانو مصر" تضم عددا كبيرا من الأطفال الموهوبين في لعب كرة القدم والذين بحاجة فعلية إلى التشجيع والدعم، قائلاً: "ولو لعب النهارده وحش بكرة يكون أحسن، ودوري كمدرب أهدي اللاعب وأعيد الثقة في نفسه مرة تانية".

ويُعد برنامج "كابيتانو مصر" الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشاريع المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل إكتشاف المواهب الكروية لاسيما في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

"كابيتانو مصر"

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذي يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر حرصًا على اكتشاف مواهب لاعبي كرة القدم في الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب في أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة. 

ويستهدف برنامج اكتشاف المواهب التواجد في كل نواحي مصر لاكتشاف أبرز المواهب في كرة القدم والمساهمة في النهوض بالكرة المصرية وزيادة عدد المحترفين المصريين في الخارج.

عبد الواحد السيد كابيتانو مصر قناة المتحدة اون اي تشجيع اللاعب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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عبد الواحد السيد: دورى تهدئة اللاعب وإعادة ثقته بذاته عند تقديم الأداء الضعيف

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