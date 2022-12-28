مصطفى حشيش: المسرح فى مصر مات وقرئ عليه الفاتحة

كشف الفنان مصطفى حشيش، مكانة المسرح بالنسبة له مؤكدًا أنه يمثل عالمًا خاصًا له لأنه أستاذ مسرح ويدرسه.

وعن وضع المسرح في مصر خلال القوت الحالي، قال خلال حوراه ببرنامج “المساء مع قصواء”، مع الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع عبر فضائية cbc، إن المسرح في مصر مات وقُبر وقرئ عليه الفاتحة.

وأضاف، أنه منذ 20 أو 30 سنة، كانت 7 أو 8 مسارح مملوكة للدولة تعمل بكل طاقتها، بالإضافة إلى 20 مسرح تنتمي إلى القطاع الخاص، وهو ما كان يعبر عن حركة مسرحية كبيرة.

بعد عادل إمام وسميرغانم لم يعد هناك مسارح خاصة

وأكد أنه منذ توقف الفنان عادل إمام عن المسرح، وبعد وفاة الفنان سمير غانم، فإنه لم يعد هناك أي دور لمسرح القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن للمسرح رهبة خاصة ومتعة غير طبيعية.

وتابع: "المسرح عاوز اللي يديله مش ياخد منه، لأن كل الوسائط الأخرى مثل السينما أو التلفزيون أو الإذاعة بناخد منها".

ووجه رسالة للفنان هشام عطوة، رئيس الهيئة لقصور الثقافة، قال فيها: “أتمنى أن الـ600 قصر ثقافة على مستوى الجمهورية يقوموا بدورهم في التنوير والحركة الفنية”.