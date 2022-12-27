الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

براتب 3000 جنيه.. «القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل لأصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة

فرصة عمل
فرصة عمل

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر 70 فرصة عمل جديدة للشباب، وذلك بإحدى شركات الصناعات الغذائية، وبراتب يتراوح من 2400 وحتى 3000 جنيه.


وتتضمن فرص العمل المتاحة، 10 مهندس زراعي، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلا على مؤهل عال.


كما تطلب الشركة، 25 عاملة تعبئة، و35 عامل سينور، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلا على مؤهل متوسط.


وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الشركة في الصالحية الجديدة، قطاع ح، الشرقية.


وكانت قد أعلنت وزارة القوى العاملة، عن تلقيها طلبات من 62 شركة قطاع خاص على مستوى 15 محافظة تؤكد وجود 4510 وظائف خالية في عدد من التخصصات، برواتب تبدأ من 2400 جنيه شهريًا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك لشغلها خلال شهرى ديسمبر 2022 الجاري، ويناير 2023.

 

وجاء في بيان عن الوزارة، أن نشرة التوظيف الدورية التي تصدر عن الوزارة، تعلن عن فرص عمل جديدة متوفرة في 15 محافظة، هي: القاهرة، الشرقية، القليوبية، الغربية، الدقهلية، دمياط، شمال سيناء، جنوب سيناء، قنا، أسيوط، سوهاج، المنوفية، الجيزة، السويس والإسكندرية، في التخصصات الآتية: مهندسين (كهرباء – ميكانيكا – زراعى)، مشرفين، مدير فرع، محاسبين، وبائعين، وعمال إنتاج، ومندوبي مبيعات، وسائقين، وكافة المهن الفنية، وأفراد أمن فى مواقع متميزة وفنادق خمس نجوم، وإخصائيي تمويل وقروض، وتمويل، ومدرسين، وموارد بشرية وكافة تخصصات وظائف الفندقة، وتخصصات أخرى.

 

فيما أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر 137 فرصة عمل جديدة للشباب، بإحدى شركات القطاع الخاص، براتب يصل إلى 4000 جنيه.

وتتضمن فرص العمل المتاحة، 120 مراقب أمن، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط، وأن يتراوح عمره من 21 سنة، وحتى 50 سنة، وأن يكون لديه خبرة سنتين، براتب 3000 جنيه. بمواقع عمل في التجمع الخامس، الإسماعيلية، الإسكندرية، قنا، وأسيوط.

فرصة عمل القوى العاملة وظائف نشرة التوظيف وظائف خاليه

رئيس التحرير

وائل لطفي

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