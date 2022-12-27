الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل «صحة دمياط» يبحث آليات تنفيذ بروتوكول التعاون مع طب الأزهر

صحة دمياط
صحة دمياط

عقد الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمناقشة آليات تنفيذ بروتوكول التعاون بين مديرية الصحة وكلية طب الأزهر في مجالات الرعاية الصحية والتعليم المستمر وبرامج التدريب.

حضر الاجتماع كل من الدكتور علاء مجاهد نائب مدير عام مستشفى جامعة الأزهر وأحمد عمران، نائب مدير عام مستشفى جامعة الأزهر والدكتور محمد فهيم مدير عام إدارة العلاج والدكتور أشرف العزب مدير إدارة المستشفيات والدكتور محمد الغباشي مدير إدارة التدريب والمدارس.

وناقش الاجتماع آليات تقديم الخدمات الطبية طبقًا لاحتياجات المستشفيات في جميع التخصصات ومنها "جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية وجراحة التجميل"، وتنفيذ دورات تدريبية للأطباء المقيمين والإخصائيين إضافة إلى تنظيم عملية استقبال الطوارئ والحوادث والحضانات وآليات للتحويل للعمليات والعنايات.

وفي سياق متصل، أطلقت وحدة السكان بمحافظة دمياط فعاليات مبادرة "تحدث معه" بمركز التدريب المهنى بمدينة دمياط الجديدة، والتى استهدفت الشباب بالفئة العمرية من 20 إلى 30 عامًا، بالتنسيق مع مديرية القوى العاملة.

صحة دمياط دمياط محافظة دمياط وكيل صحة دمياط

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