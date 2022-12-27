الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على قاتل عمه فى مشاجرة بالبحيرة

حبس
حبس

نجح ضباط المباحث بمديرية أمن البحيرة في القبض على قاتل عمه، عقب نشوب مشاجرة بينهما في إحدى قرى مركز كوم حمادة.

كان قد تبلغ لمركز شرطة كوم حمادة باستقبال طوارئ المستشفى العام "مرضى. ا. ا" 64 سنة جثة هامدة إثر إصابته بطعنات نافذة، وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كوم حمادة تحت تصرف النيابة العامة. 

وبالفحص تبين من التحريات وفاة  المجنى عليه إثر مشاجرة مع أقاربه وقام نجل شقيقه بطعنه، مما أدى وفاته متأثرًا بإصابته، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبحوزته سكين، وهو السلاح المستخدم في الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث. 

مركز كوم حمادة بالبحيرة الأجهزة الأمنية المحضر اللازم المجني عليه السلاح المستخدم طعنات نافذة ثلاجة حفظ الموتى مباشرة التحقيق نشوب مشاجرة

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وائل لطفي

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