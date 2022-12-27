اندلاع حريق داخل شقة سكنية بالعمرانية

اندلع حريق داخل وحدة سكنية بمنطقة العمرانية غرب الجيزة، مساء اليوم الثلاثاء، دون إصابات.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة، وارتفاع ألسنة اللهب بشارع عدوي سليم.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع مدير قطاع الغرب ومأمور القسم.

تبين بالفحص نشوب حريق بشقة بالطابق الثالث بعقار مكون من 5 طوابق بشارع إبراهيم رزق من شارع عدوي سليم، وتصدى رجال الدفاع المدني لمصدر النيران وأخمدوا الحريق دون إصابات.