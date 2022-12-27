الخميس.. أمسية ثقافية لمناقشة رواية «السرايا الصفرا» بمكتبة مصر العامة

تستضيف مكتبة مصر العامة، الخميس المقبل، أمسية ثقافية لمناقشة كتاب "السرايا الصفرا" للكاتب الشاب محمد الشماع.

كتاب "السرايا الصفرا" صادر عن دار المصري للنشر والتوزيع، وتناقش الكتاب الدكتورة دعاء بركات استشاري التربية وعلم النفس.

وقال مؤلف الكتاب محمد الشماع، في مقدمته: «أعترف بأن فكرة نشر مذكرات الطبيب محمد كامل الخولي لم تكن من بين أولوياتي، أولًا لسهولة الحصول عليها من مصدرها الأصلي، فهي منشورة ومتاحة في الأرشيف لمن يهوى، وثانيًا لما وجدته فيها من طرافة التناول وبساطته، فالكاتب الطبيب لم يقدم صورة مختلفة عن المرضى النفسيين والعقليين، بخلاف ما قدمته أفلام الأبيض والأسود، كما أنه لم يناقش ظاهرة نفسية مجتمعية مرتبطة بالمرض النفسي بعمق أو بنفاذ، وأخيرًا لأنني خشيت أن يكون تناول الطبيب في مشاهداته من سير المرضى (مستخدمًا بعض الأسماء) حنثًا بقسم أبقراط الذي يقسمه الطبيب قبل مزاولته للمهنة، خصوصًا في مسألة إفشاء أسرار المرضى».