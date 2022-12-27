الشرطة النسائية.. عناصر قتالية مؤهلة لخوض المداهمات وتأمين الشخصيات الهامة

جهود جبارة بذلتها وزارة الداخلية على مدار السنة المنقضية عام 2022 تحقيقًا لرؤية وزير الداخلية محمود توفيق، لتحقيق منظومة الأمن الشاملة، والتي حققت نتائج في منتهى الإيجابية، وكانت إحدى هذه المنظومات الارتقاء بالمستوى القتالي لعناصر الشرطة النسائية، التي أصبحت جاهزة بشكل كامل ومؤهلة قتاليًا للمشاركة في خوض المداهمات الأمنية وأيضًا تأمين الشخصيات الهامة، والدوائر الأولى من المؤتمرات العالمية التي تعقد في مصر.

تأمين مؤتمر شرم الشيخ

ظهرت عناصر الشرطة النسائية من الضابطات الجدد اللائي تم تدريبهن بشكل عالٍ وبمنتهى الكفاءة بشكل جيد وقوي خلال مؤتمر قمة المناخ الذي يعقد في شرم الشيخ، حيث تم تكليفهن بتأمين الدوائر الأولى للمؤتمر، والمشاركة في تأمين الشخصيات المهمة.

ونجحت «الداخلية» في تأهيل عناصر الشرطة النسائية على خوض المهمات القتالية والمداهمات والتصدي للعناصر الإجرامية والإرهابية.

عناصر الشرطة النسائية اللاتي تخرجن منذ أيام قليلة من كلية الشرطة، تم تدريبهن على الأعمال القتالية المتنوعة بشكل فردي أو جماعي وقدرتهن على التصدي للعنف والأعمال الإجرامية وأيضًا تأمين الشخصيات المهمة، والتي كشفت عن مدى قوة وصلابة عناصر الشرطة النسائية ومدى الكفاءة التكتيكية في التعامل مع المواقف الطارئة، وتأهيلهن بشكل كبير للعمل في منظومة الأمن المصري الشامل.

كيف تم تأهيل عناصر الشرطة النسائية؟

وحرصًا على تأهيل عناصر الشرطة النسائية، فقد استحدثت كلية الشرطة برامج تدريبية في مجال الحراسات الخاصة وتأمين العمليات المهمة لدعم تخصص العمليات الخاصة النسائية المعنية بتأمين الدوائر الأولى بالفعاليات والمؤتمرات المهمة.

وقد اجتازت ضابطات الشرطة كافة البيانات العملية لتأمين وحراسة وركاب شخصية نسائية كان جميع عناصر الركاب والتأمين من طالبات كليات الشرطة، حيث تدربن على مهارات القيادة الخطرة وإطلاق النيران من السيارات والتفتيش والتعامل القتالي وإطلاق النيران أثناء تواجدهن داخل الركاب والدفاع عن النفس.

عرض الباركور

شاركت عناصر الشرطة النسائية في العروض أمام الرئيس السيسي، خلال حفل تخرج دفعة جديدة من الطلاب بأكاديمية الشرطة، بحضور الرئيس السيسي منذ ما يقرب من شهرين.

وقدمت طالبات كلية الشرطة عروضًا قتالية تتميز بالمرونة ومواجهة المخاطر بالثبات الانفعالي وضبط النفس، كما قدمت لأول مرة في تاريخ الأكاديمية رياضة الباركور.

الشرطة النسائية تواجه العنف ضد المرأة

لعبت عناصر الشرطة النسائية دورًا هامًا لحماية المرأة من العنف والتحرش من خلال مشاركتها الجادة والفاعلة في تأمين الاحتفالات في كافة الأعياد والمناسبات، حيث تنتشر بشكل مكثف في كافة المتنزهات والحدائق ومجمعات السينمات ونجحت في تحقيق نجاحات مبهرة والقضاء على ظاهرة العنف والتحرش بالمرأة.

المشاركة في تأمين الامتحانات

وتشارك عناصر الشرطة النسائية بشكل أساسي جنبًا إلى جنب مع الأجهزة الأمنية في تأمين الامتحانات والتي تطبق القانون بمنتهى الحسم والقوة مع أية محاولات للخروج عن القانون، ومنع تجمع أولياء الأمور بمحيط المدارس أثناء إجراء الامتحانات، وخلق مناخ طيب للطلاب لأداء الامتحان دون التأثير عليهم من الخارج.