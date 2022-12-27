بيت السناري يستضيف أمسية «الفلكلور والتراث» الخميس

يستضيف بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي، بمقره الكائن بحي السيدة زينب، يوم الخميس المقبل، فعاليات الأمسية الفنية “الفلكلور والتراث” ويحييها الفنان ربيع زين.

وتتضمن فقرات حفل “الفلكلور والتراث”، مختارات من أغاني التراث والفلكلور، ومنها السيرة الهلالية؛ وهي ملحمة شعبية تراثية طويلة تغطى مرحلة تاريخية كبيرة في حياة قبيلة بنى هلال، ويبلغ عدد أبياتها نحو مليون بيت شعر كانت تروى شفاهة في مصر والصعيد بوجه خاص، بالإضافة إلى بعض الأغاني الشعبية والمديح والموال القصصي، وكذلك مجموعة من أروع أغاني وموشحات الفنان ربيع زين .

ويذكر الباحث “شوقي عبد الحكيم”، أن النص الأصلي المدون للسيرة الهلالية السياسية الكبري، في عداد المخطوطات المحفوظة بالمكتبة المركزية ببرلين، مثلها مثل سيرة “الأميرة ذات الهمة”.

وتلقي المخطوطة الرئيسية للسيرة الهلالية الضوء علي منابع ومكونات هذه السيرة، بالإضافة إلي حقاظها علي حلقاتها الرئيسية، التي هي في عداد ثلاث سير متتابعة، تضرب أولاها بجذورها في العصور التي تعارفنا عليها بالجاهلية السابقة علي ظهور الإسلام، والتي قد تصل بنا إلي بضعة آلاف سنة، إذ تغطي الحلقة الأولي للسيرة بدء تواجد العرب التاريخي في الجزيرة العربية.

ويأتي حفل “الفلكلور والتراث”، في ظل الاهتمام بإحياء التراث الشعبي لتعزيز الروابط بين الماضي والحاضر والمستقبل، وتفعيل التماسك الاجتماعي والمساعدة على تعزيز السلام بين الجميع، فالمحافظة على التراث والموروث الحضاري يرتبط ارتباطاً قوياً بهوية المجتمع ويجعله يتميز عن غيره من المجتمعات.

يشار إلي أن الفنان “ربيع زين”، هو ابن الشيخ زين محمود، ومن مواليد بنى مزار بمحافظة المنيا، تعلم على يد والده وعمره ست سنوات، وأكمل بمسرح بنى مزار مع المخرج "حمدى طلبة"، وتعلم على يد المخرج "حسن الجيرتلى" كما برع في أغاني الفولكلور.