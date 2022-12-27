الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

بيت السناري يستضيف أمسية «الفلكلور والتراث» الخميس

الفنان ربيع زين
الفنان ربيع زين

يستضيف بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي، بمقره الكائن بحي السيدة زينب، يوم الخميس المقبل، فعاليات الأمسية الفنية “الفلكلور والتراث” ويحييها الفنان ربيع زين.

وتتضمن فقرات حفل “الفلكلور والتراث”، مختارات من أغاني التراث والفلكلور، ومنها السيرة الهلالية؛ وهي ملحمة شعبية تراثية طويلة تغطى مرحلة تاريخية كبيرة في حياة قبيلة بنى هلال، ويبلغ عدد أبياتها نحو مليون بيت شعر كانت تروى شفاهة في مصر والصعيد بوجه خاص، بالإضافة إلى بعض الأغاني الشعبية والمديح والموال القصصي، وكذلك مجموعة من أروع أغاني وموشحات الفنان ربيع زين .

ويذكر الباحث “شوقي عبد الحكيم”، أن النص الأصلي المدون للسيرة الهلالية السياسية الكبري، في عداد المخطوطات المحفوظة بالمكتبة المركزية ببرلين، مثلها مثل سيرة “الأميرة ذات الهمة”. 

وتلقي المخطوطة الرئيسية للسيرة الهلالية الضوء علي منابع ومكونات هذه السيرة، بالإضافة إلي حقاظها علي حلقاتها الرئيسية، التي هي في عداد ثلاث سير متتابعة، تضرب أولاها بجذورها في العصور التي تعارفنا عليها بالجاهلية السابقة علي ظهور الإسلام، والتي قد تصل بنا إلي بضعة آلاف سنة، إذ تغطي الحلقة الأولي للسيرة بدء تواجد العرب التاريخي في الجزيرة العربية. 

ويأتي حفل “الفلكلور والتراث”، في ظل الاهتمام بإحياء التراث الشعبي لتعزيز الروابط بين الماضي والحاضر والمستقبل، وتفعيل التماسك الاجتماعي والمساعدة على تعزيز السلام بين الجميع، فالمحافظة على التراث والموروث الحضاري يرتبط ارتباطاً قوياً بهوية المجتمع ويجعله يتميز عن غيره من المجتمعات.

يشار إلي أن الفنان “ربيع زين”، هو ابن الشيخ زين محمود، ومن مواليد بنى مزار بمحافظة المنيا، تعلم على يد والده وعمره ست سنوات، وأكمل بمسرح بنى مزار مع المخرج "حمدى طلبة"، وتعلم على يد المخرج "حسن الجيرتلى" كما برع في أغاني الفولكلور.

الفلكلور والتراث أمسية فنية تراثية بيت السناري الأثري بالسيدة زينب مكتبة الاسكندرية الفنان ربيع زين

مواد متعلقة

المركز الدولى للكتاب يستضيف حفل توقيع «ورشة الزيتون قلب الحياة الثقافية» غدًا

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

الأكثر قراءة

سند الغلابة.. الحاجة نوال بعد مقابلة الرئيس: «الله يرضيه.. حقق أحلامى»

«قعد يدور معانا ساعتين».. مفاجآت عن قاتل سهير الأنصارى (فيديو)

ميلونى تجدد دعم إيطاليا «السياسى والعسكرى والاقتصادى» لأوكرانيا

إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بطريق الواحات

خبير لـ«القاهرة الإخبارية»: الشركات التكنولوجية قد تلجأ لتسريح جزء من العمالة قريبًا

محافظ كفر الشيخ يتفقد سوق الجملة ويطمئن على توافر الخضروات والفاكهة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

فنان كبير.. وفن عظيم

ماجد حبته

النقل النهرى.. طفرة قريبة

محمد رفعت

بين عامين!

جمال رشدي

قرص الطعمية بجنيه

لواء. محسن الفحام

أمانة الكلمة

جمال-أسعد

السياسة ودور الأحزاب

لواء.حمدى البطران

مذكرات حكمدار القاهرة

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (14)

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الشاباك الإسرائيلى يعلن اعتقال فلسطينى يشتبه فى تورطه بـ«تفجيرى القدس»

مكالمة نادرة.. ماذا طلب رئيس الأركان الإسرائيلي "كوخافي" من نتنياهو؟

الخارجية الفلسطينية تحذر من خطورة إقرار الاحتلال قوانين بن غفير وسموترتش