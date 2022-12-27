الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الإسماعيلية يستعرض خطة استقبال موسم حصاد القمح 2023

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عقد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعًا تنسيقيًّا لاستقبال موسم حصاد القمح 2023 بالمحافظة.

حضر الاجتماع المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية واللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة واللواء هنري إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة ووكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية ومدير مديرية الزراعة ورؤساء المراكز والمدن والجهات المعنية بالاجتماع.

واستعرض المحافظ خلال الاجتماع، المعوقات التي واجهت المحافظة والمزارعين خلال موسم حصاد القمح 2022 والخاصة بنقص العمالة في شونة “أبوسلطان”، حيث وجه المحافظ بزيادة العمالة بها منعًا لتكرار الأمر خلال الموسم المقبل.

وناقش الاجتماع ضرورة تحديد سعر مناسب لإرْدب القمح لإرضاء المزارعين وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد “بشارة” على ضرورة مراعاة التوزيع العادل للأسمدة المخصصة للأراضي الزراعية.

مشيرًا إلى ضرورة التنسيق بين مديريتي التموين والزراعة والبنك الائتماني وذلك لإدارة وتنظيم موسم حصاد القمح 2023.

وكلف “بشارة” وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بإعداد بيان نهائي للمساحات المزمع زراعتها بالقمح مع دراسة وافية لخصائص الأراضي الزراعية المنزرعة بالقمح.

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