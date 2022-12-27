الأمن يكشف تفاصيل استغاثة سيدة ونجلتها على «فيسبوك» في شبرا

نجح رجال الأمن في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك"متضمناً إستغاثة لسيدة ونجلتها لتضررهما من بعض ذويهما لقيامهم بالتعدى عليهما بالشقة محل سكنهما بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً استغاثة لسيدة ونجلتها لتضررهما من بعض ذويهما لقيامهم بالتعدى عليهما بالشقة محل سكنهما بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بالقليوبية.

بالفحص واستدعاء الشاكيتان (ربة منزل ونجلتها، مقيمتان بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة)، وبسؤالهما قررتا بوجود بعض الخلافات الأسرية المتعلقة بالإرث بينهما وأنجال "ربة المنزل" وأشقاء "نجلتها" (ثلاثة أشخاص، جميعهم مقيمين بذات العنوان) وبتاريخ 24 الجارى نشبت مشادة بينهم بمحل سكنهما على أثر تلك الخلافات، تطورت إلى مشاجرة وتشابك بالأيدى وقيامهما بتسجيل ونشر مقطع الفيديو المشار إليه، وأضافا بعدم إبلاغهما عن الواقعة لوجود بعض المساعى العائلية لحل تلك الخلافات واتهموهم بالتعدى عليهما بالسب والشتم والضرب دون حدوث إصابات.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقهم وبمواجهتهم وأقروا بإرتكاب الواقعة دون التهجم على الشاكيتان، وحضورهم لمسكنهما لمحاولة إنهاء الخلافات القائمة بينهم ونشوب شجار بينهم حال ذلك واتهموا الشاكيتان بالتعدى عليهم بالسب والشتم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.