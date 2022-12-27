الأربعاء 28 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة رئيس جامعة دمنهور و10 آخرين لجلسة الخميس المقبل

محاكمة
محاكمة

قررت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الأولي، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، برئاسة المستشار عبدالكريم شامخ زقيم، تأجيل محاكمة رئيس جامعة دمنهور لمرافعة هيئة الدفاع عن المتهم الأول في قضية رشوة جامعة دمنهور والمتهم الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور و10 متهمين آخرين، بتهمة الرشوة لجلسة الخميس المقبل.

وكانت هيئة المحكمة، استمعت اليوم لمرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين محارب مفرح رسلان وحسين علي مطاوع، في القضية القضية رقم 11953 لسنة 2022 جنايات قسم دمنهور المقيدة برقم 925 لسنة 2022 کلي وسط دمنهور، والمقيدة برقم 292 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، المقيدة برقم 329 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا، لاتهامهم بالحصول على رشاوى مقابل تسهيل وإسناد أعمال لإحدى الشركات في الجامعة.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، ومدير الإدارة الهندسية السابق بالجامعة، وأمين عام مساعد الشؤون المالية، و2 آخرين من موظفي الشؤون المالية، وكما تم القبض في وقت لاحق على عميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة دمنهور، بعد تسريبات عبارة عن تسجيلات بالاتفاق مع طلاب على دفع مبالغ مقابل نجاحهم في الدراسات العليا.
 

الدكتور عبيد صالح الرقابة الإدارية هيئة الرقابة الإدارية جنايات أمن الدولة العليا جنايات دمنهور

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

الأكثر قراءة

المشاط تناقش مع سفير اليابان مقترحات التعاون لتنفيذ مشروعات «نوفِّى»

اليوم.. إطلاق فيلم «نبيل الجميل» لمحمد هنيدى بدور العرض السينمائي

تحت شعار «لينا مكان».. الرئيس السيسى يشهد احتفالية «قادرون باختلاف»

مائل للبرودة.. تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

اليوم.. فصل الكهرباء عن عدد من مناطق الغردقة لإجراء أعمال صيانة

صالون تنسيقية شباب الأحزاب يناقش ملف التعاونيات اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

فنان كبير.. وفن عظيم

ماجد حبته

النقل النهرى.. طفرة قريبة

محمد رفعت

بين عامين!

جمال رشدي

قرص الطعمية بجنيه

لواء. محسن الفحام

أمانة الكلمة

جمال-أسعد

السياسة ودور الأحزاب

لواء.حمدى البطران

مذكرات حكمدار القاهرة

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (14)

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

من هى سفيرة إسرائيل الجديدة لدى تركيا؟ خدمت عسكريًا ودرست علم المصريات

الشاباك الإسرائيلى يعلن اعتقال فلسطينى يشتبه فى تورطه بـ«تفجيرى القدس»

مكالمة نادرة.. ماذا طلب رئيس الأركان الإسرائيلي "كوخافي" من نتنياهو؟