الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة ستراسبورج.. تواجد حكيمي ومبابي

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان

كشف كريستوف جالتييه، المدير الفني لـ باريس سان جيرمان، عن قائمة فريقه لمواجهة ستراسبورج في بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتعود عجلة النشاط ببطولة الدوري الفرنسي للدوران، غدًا الأربعاء، حيث تستكمل المنافسة بعد توقفها لأكثر من الشهر، بسبب بطولة كأس العالم 2022 بقطر، والتي أُقيمت في الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر.

ويستعد فريق باريس سان جيرمان لمواجهة ستراسبورج، غدًا الأربعاء في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “بارك دو برانس” ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم.

قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة ستراسبورج

وشهدت قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة ستراسبورج تواجد المغربي أشرف حكيمي والفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي نيمار دا سيلفا بعد مشاركتهم مع بلدانهم في بطولة كأس العالم 2022

في حراسة المرمى: كيلور نافاس - جيانلويجي دوناروما – سيرجيو ريكو

خط الدفاع: أشرف حكيمي – سيرجيو راموس – ماركينيوس - خوان بيرنات  - الشدالي بيتشيابو- نوردي موكيلي

خط وسط الملعب: ماركو فيراتي – فابيان رويز -  دانيلو – فيتور فيريرا (فيتينها) - كارلوس سولير - وارن زائير إيمري - إسماعيل الغربي

في خط الهجوم:  نيمار دا سيلفا – كيليان مبابي – بابلو سارابيا - هوجو إيتيكي - إلياس حسني

ويحتل فريق باريس سان جيرمان صدارة ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم برصيد 41 نقطة، فيما يأتي ستراسبورج في المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 11 نقطة.

ويغيب عن قائمة فريق باريس سان جيرمان لمواجهة ستراسبورج، الأرجنتيني ليونيل ميسي والذي تُوج مؤخرًا مع بلاده ببطولة كأس العالم 2022 على حساب فرنسا، حيث من المقرر أن يعود من إجازته مطلع العام الجديد 2023 بحسب ما صرح المدرب جالتييه.

قائمة باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان حكيمي مبابي نيمار

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