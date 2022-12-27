مدرب سان جيرمان يكشف موعد عودة ليونيل ميسى إلى الفريق

كشف كريستوف جالتييه المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي، موعد عودة ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين وبطل العالم.

وقال المدير الفني للنادي الباريسي في مؤتمر صحفي في باريس، اليوم الثلاثاء، تعليقا على مباراة الفريق أمام ستراسبورج، غدا الأربعاء، إن قائد المنتخب الأرجنتيني لن يعود إلى النادي قبل مطلع العام الجديد، مشيرا إلى أنه تقرر منحه راحة حتى أول يناير المقبل.

كان ميسي عاد بعد نهاية المونديال في قطر في الثامن عشر من الشهر الجاري مع المنتخب إلى الأرجنتين حيث استقبله نحو 5 ملايين مشجع في الشوارع والميادين في بوينس أيرس قبل أن يعود إلى مسقط رأسه في روساريو.

من ناحية أخرى، أعرب جالتييه عن اعتقاده بأن من غير الممكن أن تكون هناك إشكالية في عودة اللقاء بين ميسي وبين زميله الفرنسي الدولي كيليان مبابي حتى بعد تعرض الأخير للسخرية من الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، مشيرا إلى أنه لم يكن ميسي الذي فعل هذا "لا داعي لإدخال الأمور في بعضها البعض".

وبينما لم يعد ميسي إلى سان جيرمان بعد، فإن مبابي عاد إلى النادي وأصبح جاهزا للمشاركة بعد الهزيمة المريرة في نهائي بطولة كأس العالم أمام الأرجنتين بركلات الجزاء الترجيحية، كما عاد أيضا النجم البرازيلي نيمار الذي ودع مع منتخب بلاده المونديال أمام كرواتيا في ربع نهائي البطولة.

وأكد جالتييه أن مبابي ونيمار يرغبان في العودة إلى اللعب سريعا لكنه لفت إلى ضرورة البحث عن مرحلة في الموسم يمكن فيها تعويض اللاعبين الذين شاركوا في المونديال عن فترة الراحة القصيرة.

ووفقًا لما ذكرته شبكة بي بي سي، فإن النادي الباريسي توصل لاتفاق مع ميسي، كما تم الاتفاق على أغلب التفاصيل الخاصة بالصفقة.

وواصلت أن والد اللاعب يتفاوض مع لويس كاموبس مدير باريس سان جيرمان منذ أشهر، وأن الاتفاق يأتي بعد اجتماع مع مالك النادي القطري ناصر الخليفي في الدوحة.