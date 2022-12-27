حصاد القوات المسلحة للتدريبات المشتركة لعام 2022

تدريبات خارج الحدود المصرية..

أجرت القوات المسلحة العديد من التدريبات المشتركة خلال عام 2022، ومنها تدريبات خارج الحدود المصرية، بالمشاركة مع قوات دول صديقة.

وشهد عام 2022، 6 تدريبات مشتركة للقوات المسلحة خارج الحدود المصرية، في المياه الإقليمية الفرنسية، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، وذلك بمشاركة العديد من القوات العربية والدولية.

تدريبات القوات المسلحة خلال 2022

29 إجمالى عدد التدريبات

23 تدريبا داخل الحدود

6 تدريبات خارج الحدود

«كليوباتيرا- 22»

التدريب البحرى (المصرى / الفرنسى) بالمياه الإقليمية الفرنسية

«الموج الأحمر- 5»

التدريب البحرى، بمشاركة القوات البحرية لكل من (مصر - السعودية - الأردن - جيبوتى - السودان - اليمن) بالمياه الإقليمية بالمملكة العربية السعودية

«قلعة الجبل»

التدريب المشترك لعناصر القوات الخاصة المصرية والعمانية بولاية الجبل الأخضر بسلطنة عمان

«مصر- السعودية»

التدريب البحرى المشترك «مرجان- 17»

التدريب الجوى المشترك (فيصل- 12)

التدريب المشترك (تبوك- 5) بالمملكة العربية السعودية