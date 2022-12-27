تدريبات خارج الحدود المصرية..
حصاد القوات المسلحة للتدريبات المشتركة لعام 2022
أجرت القوات المسلحة العديد من التدريبات المشتركة خلال عام 2022، ومنها تدريبات خارج الحدود المصرية، بالمشاركة مع قوات دول صديقة.
وشهد عام 2022، 6 تدريبات مشتركة للقوات المسلحة خارج الحدود المصرية، في المياه الإقليمية الفرنسية، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، وذلك بمشاركة العديد من القوات العربية والدولية.
تدريبات القوات المسلحة خلال 2022
29 إجمالى عدد التدريبات
23 تدريبا داخل الحدود
6 تدريبات خارج الحدود
«كليوباتيرا- 22»
التدريب البحرى (المصرى / الفرنسى) بالمياه الإقليمية الفرنسية
«الموج الأحمر- 5»
التدريب البحرى، بمشاركة القوات البحرية لكل من (مصر - السعودية - الأردن - جيبوتى - السودان - اليمن) بالمياه الإقليمية بالمملكة العربية السعودية
«قلعة الجبل»
التدريب المشترك لعناصر القوات الخاصة المصرية والعمانية بولاية الجبل الأخضر بسلطنة عمان
«مصر- السعودية»
التدريب البحرى المشترك «مرجان- 17»
التدريب الجوى المشترك (فيصل- 12)
التدريب المشترك (تبوك- 5) بالمملكة العربية السعودية