الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«رحمي» يناقش مشروعات صرف صحي «حياة كريمة» مع رئيس الجهاز بالغربية

محافظة الغربية
محافظة الغربية

عقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم الثلاثاء، بمكتبه بديوان عام المحافظة، اجتماعا مع المهندس عبد السلام بركات رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي بالغربية، وذلك لمناقشة نسب تنفيذ مشروعات الصرف الصحي في قرى حياة كريمة، بحضور الأستاذة نجوى العشيري السكرتير العام وأعضاء المكتب الفني.

وخلال الاجتماع، ناقش المحافظ موقف 15 مشروعا جاري العمل بهم داخل قرى زفتى، تتنوع ما بين محطات رفع، شبكات انحدار، خطوط طرد، وصلات ومحطات معالجة، حيث شدد المحافظ على الانتهاء من كافة الأعمال المدنية لحين ورود الأجهزة والمعدات.

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وأشاد رحمي أن قطاع الصرف الصحي من القطاعات التي شهدت نسب إنجاز مرتفعة، حيث تنفذ شركة مياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنفيذي للصرف الصحي 140 مشروعا، تم نهو 125 منها وجاري العمل على نهو 15، بنسبة إنجاز وصلت إلى 93% بإجمالي تكلفة 680 مليون جنيه.

وعلى صعيد منفصل، تفقد محافظ الغربية مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي يتم تنفيذها داخل ٥٤ قرية و٨٨ تابع بإجمالي تكلفة تخطت ال ٤ مليار جنيه، حيث تفقد المحافظ مشروعات المبادرة بقرى، نهطاي، الغريب، سندبسط وتفهنا العزب، وذلك بحضور الأستاذة نجوى العشيري السكرتير العام والأستاذ إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى.

بدأت الجولة بتفقد مشروعات المبادرة بقرية نهطاي، حيث تابع المحافظ قرب انتهاء أعمال إنشاء وحدة تنمية الأسرة ومركز شباب نهطاي،  إلى جانب تفقد أعمال إنشاء مدرسة نهطاي للتعليم الأساسي، حيث وجه بسرعة نهو الأعمال لتكتمل بعدها كافة مشروعات قطاع التعليم والبالغ عددها ٨٣ مشروعا.

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كما تفقد المحافظ محطة معالجة الصرف الصحي بنهطاي ونقطة الحماية المدنية، حيث أوضح رحمي أن المحافظة قاربت على الانتهاء من كافة المشروعات بالقرية والتي تعد نموذجا فريدا ضمن قرى المبادرة ليس فقط على مستوى المحافظة بل وعلى مستوى الجمهورية.

وتابع المحافظ جولته بتفقد محطة معالجة قرية الغريب إلى جانب تفقد مشروعات قرية سندبسط، حيث تفقد الأعمال الجارية بمجمع الخدمات الحكومية والمجمع الزراعي البيطري، مركز طب الأسرة ونقطة الشرطة فضلاً عن تفقد أعمال إنشاء نقطة الإطفاء وأعمال إحلال وتجديد مركز الشباب.

واختتمت الجولة بتفقد مشروعات قرية تفهنا العزب، حيث تفقد أعمال إنشاء نقطة إطفاء تفهنا العزب والتي وصلت نسبة إنجازها إلى 45%، كما تفقد أعمال إنشاء الموقف النموذجي والذي قارب على الانتهاء بنسبة 85%، إلى جانب تفقد مركز تنمية الأسرة والذي بلغت نسبة إنجازه 100%، كما تابع رحمي سير العمل بمشروع إنشاء وحدة طب الأسرة والتي بلغت نسبة نهو الأعمال بها 76%، واختتم الجولة في القرية بتفقد أعمال إحلال وتجديد الملعب السباعي.

رحمي يناقش مشروعات صرف صحي حياة كريمة مع رئيس الجهاز بالغربية أعضاء المكتب الفني الجهاز التنفيذي الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الشرب والصرف الصحي الرئ الرئاسية حياة كريمة بديوان عام المحافظة رئيس مركز ومدينة زفتي لمبادرة الرئاسية حياة كريمة

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