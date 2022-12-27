العربى: معهد التخطيط القومى يحرص على الاحتفاء برموز ورواد القطاع تقديرًا لمسيرتهم

عقد معهد التخطيط القومي بمقره، اليوم الثلاثاء، الحلقة الثانية من حلقات "سمينار الثلاثاء"، والتي تم تخصيصها للحديث عن الدكتور محمد محمود الإمام، المفكر الاقتصادي الكبير ومدير معهد التخطيط القومي خلال الفترة من (1966– 1968).

شارك في الحلقة كل من الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، وأ.د جودة عبدالخالق، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، والأستاذ دكتور محيا زيتون، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر، والأستاذ دكتور مصطفى أحمد مصطفى، أستاذ الاقتصاد الدولي بمعهد التخطيط القومي والمنسق العام للسمينار، بجانب مشاركة نخبة متميزة من المفكرين وأساتذة التخطيط، والاقتصاد، والسياسة وأسرة الدكتور الراحل محمد الإمام.

وأوضح الدكتور أشرف العربي، أن هذا اللقاء يأتي في إطار سلسلة حلقات بدأ المعهد في عقدها، لتكريم رواد معهد التخطيط القومي الذين أثروا بفكرهم وأعمالهم في المكتبة العربية على مدى عقود طويلة، وتقديرًا لما قدموه من إرث ثمين وكنوز علمية مازالت إلى وقتنا هذا تلقى صداها في المؤسسات العلمية والمنتديات بالخارج، مؤكدًا أن الهدف من عقد هذه الحلقات النقاشية هو توثيق وإعادة قراءة الإنتاج العلمي لهم، لمعرفة كيف كان يفكر هؤلاء الرواد، وللإجابة عن تساؤل "ماذا لو كانوا معنا اليوم".

وأشار العربي إلى أن الحلقة الأولى بدأت بتكريم الرائد الكبير الأستاذ دكتور إبراهيم حلمي عبدالرحمن مؤسس المعهد وأول مدير له، وتأتي الحلقة الثانية لتكريم رائد آخر هو الدكتور محمد محمود الإمام المفكر الاقتصادي العربي الكبير الذي أثرى المكتبة العربية بمئات الكتب والأبحاث والمقالات التي ساهمت– ولا تزال– في تشكيل الفكر الاقتصادي والعمل التنموي العربي، والتي من المقرر أن يتم جمعها في مجلد واحد يتم إصداره "رقميًا" جنبًا إلى جنب مع مجلدات أعمال باقي الرواد في نهاية الموسم الحالي من "سمينار الثلاثاء".

وأشار الدكتور جودة عبدالخالق، في كلمته، إلى أن الدكتور الإمام كان مفكرًا شديد الإيمان بالقومية العربية، ومدافعًا صلبًا عن الاستقلال الاقتصادي والتكامل العربي، وله كتابات رائدة في هذه المجالات، وعمل بإخلاص وتفان لخدمة وطنه الأصغر مصر ووطنه العربي الأكبر، ضاربًا في ذلك أروع مثل وأحسن قدوة، وقد شغل العديد من المناصب من بينها عمله عضوًا في لجنة التخطيط القومي ووكيلًا للجهاز المركزي للمحاسبات وأستاذًا بمعهد التخطيط القومي ومديرًا للمعهد، وشغل منصب وزير التخطيط في مصر، وعمل مستشارًا للأمم المتحدة لشئون التخطيط في العراق، كما قام بالتدريس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ومعهد الإحصاء بجامعة القاهرة.

من جهته، أوضح الأستاذ دكتور مصطفى أحمد مصطفى، الأستاذ بمركز العلاقات الاقتصادية الدولية، والمنسق والمشرف العام على "سمينار الثلاثاء"، أن تلك الحلقة هي ثاني حلقات تكريم رواد التخطيط في مصر، وتعقبها حلقات أخرى لتكريم كل من أ.د إسماعيل صبري عبدالله، والأستاذ دكتور كمال الجنزوري، وذلك خلال العام الأكاديمي 2022/ 2023.

وفي ختام السمينار، أعرب المشاركون عن ترحيبهم بفكرة سلسلة تكريم مؤسسي ورواد معهد التخطيط القومي، والتي تعد نوعًا من أنواع التقدير لدورهم المحوري في إثراء وتعزيز دور المعهد محليًا وإقليميًا ودوليًا بخبراتهم وأبحاثهم ومؤلفاتهم، آملين في الاحتذاء بهذه النماذج واستكمال مسيرتهم العلمية المشرفة للارتقاء وتعزيز دور المعهد خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن سمينار الثلاثاء يتم تنظيمه منذ سنوات ركز خلالها على قضايا التخطيط والتنمية كحوار دائم بين أساتذة المعهد وشباب الباحثين، وقد تطور ذلك ليكون الحوار بين كوادر المعهد العلمية والمراكز البحثية والجامعات، وقد اختار لقاء هذا العام الاحتفاء برواد معهد التخطيط في مصر والعالم العربي في إطار سلسلة حلقات سوف يعقدها المعهد ليس فقط إحياء لذكرى هؤلاء الرواد، وإنما لتوثيق الإنتاج العلمي لهم وإعادة قراءة أفكارهم وكتاباتهم من جديد، لمعرفة كيفية الاستفادة من إسهاماتهم العلمية في وقتنا الحالي.