الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ المنوفية يستقبل المهندس إبراهيم العربي لبحث أوجه التعاون المشترك

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

استقبل اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه، رجل الأعمال المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس مجلس الأعمال المصري الياباني ورئيس مجلس إدارة مجموعة العربي.

يأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة اللقاءات المستمرة التي يحرص محافظ المنوفية على عقدها بصفة مستمرة مع المستثمرين ورجال الأعمال لتنمية وتطوير القطاع الصناعي كونه أحد المحاور الرئيسية للتنمية المستدامة، جاء ذلك بحضور الأستاذ محمد موسى نائب المحافظ، والأستاذ جمال عزب رئيس القطاع القانوني بمجموعة العربي.

وأعرب محافظ المنوفية عن تقديره للدور الرائد لمجموعة العربي كونها أحد أهم الكيانات الصناعية الكبرى والرائدة في مجال الصناعة، مؤكدا على تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة أمام المستثمرين لخلق مناخ آمن وجاذب لإقامة العديد من المشروعات الاستثمارية وتساهم بدورها في دفع عجلة الإنتاج وتوفير فرص عمل جادة وحقيقة للشباب وخفض معدلات البطالة تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية.

وخلال اللقاء، تم بحث أوجه التعاون والتنسيق الكامل بين المحافظة ومجموعة العربي في عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن مناقشة سبل النهوض بقطاع الاستثمار وتذليل كافة المعوقات أمام المستثمرين ورواد أعمال المشروعات الصغيرة لدفع عملية البناء والتنمية بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

من جانبه، أشاد المهندس إبراهيم العربي بجهود محافظ المنوفية في دعم المستثمرين والتعرف على مطالبهم وسرعة تلبيتها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والمختصة حفاظاً على حقوقهم ومصالحهم، مؤكداً استمرار التعاون مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للارتقاء بالخدمات والعمل على إحداث تنمية شاملة تعود بالنفع العام على مواطني المحافظة.

إبراهيم العربي اتحاد العام للغرف التجارية المصرية اتحاد العام للغرف التجارية اهتمام 2030 الاهتمام المشترك

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاهتمام بالبشر

الأكثر قراءة

قرار مهم من «التعليم» بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

مصرع وإصابة 8 عمال سقطوا فى بيارة للصرف الصحى بالبحيرة

«المواد الغذائية» ترصد أسعار السلع الغذائية بالإسكندرية

«البورصة» تكشف عن تفاصيل نظام التداول الجديد بعد إجراء تعديلات

«القاهرة الإخبارية»: بلينكن أكد حرص بلاده على ألا تتطور المنافسة مع الصين لصراع

تقرير أمريكى: المساعدات المقدمة لأوكرانيا تفوق حجم الإنفاق الحكومي لـ40 ولاية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

بين عامين!

جمال رشدي

قرص الطعمية بجنيه

لواء. محسن الفحام

أمانة الكلمة

جمال-أسعد

السياسة ودور الأحزاب

لواء.حمدى البطران

مذكرات حكمدار القاهرة

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (14)

أحمد البنا

أنا مش طالع تانى يا سيدى

الحسين عبدالرازق

رجول لا مؤاخذة الفراخ!

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الشاباك الإسرائيلى يعلن اعتقال فلسطينى يشتبه فى تورطه بـ«تفجيرى القدس»

مكالمة نادرة.. ماذا طلب رئيس الأركان الإسرائيلي "كوخافي" من نتنياهو؟

الخارجية الفلسطينية تحذر من خطورة إقرار الاحتلال قوانين بن غفير وسموترتش