محافظ المنوفية يستقبل المهندس إبراهيم العربي لبحث أوجه التعاون المشترك

استقبل اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه، رجل الأعمال المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس مجلس الأعمال المصري الياباني ورئيس مجلس إدارة مجموعة العربي.

يأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة اللقاءات المستمرة التي يحرص محافظ المنوفية على عقدها بصفة مستمرة مع المستثمرين ورجال الأعمال لتنمية وتطوير القطاع الصناعي كونه أحد المحاور الرئيسية للتنمية المستدامة، جاء ذلك بحضور الأستاذ محمد موسى نائب المحافظ، والأستاذ جمال عزب رئيس القطاع القانوني بمجموعة العربي.

وأعرب محافظ المنوفية عن تقديره للدور الرائد لمجموعة العربي كونها أحد أهم الكيانات الصناعية الكبرى والرائدة في مجال الصناعة، مؤكدا على تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة أمام المستثمرين لخلق مناخ آمن وجاذب لإقامة العديد من المشروعات الاستثمارية وتساهم بدورها في دفع عجلة الإنتاج وتوفير فرص عمل جادة وحقيقة للشباب وخفض معدلات البطالة تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية.

وخلال اللقاء، تم بحث أوجه التعاون والتنسيق الكامل بين المحافظة ومجموعة العربي في عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن مناقشة سبل النهوض بقطاع الاستثمار وتذليل كافة المعوقات أمام المستثمرين ورواد أعمال المشروعات الصغيرة لدفع عملية البناء والتنمية بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

من جانبه، أشاد المهندس إبراهيم العربي بجهود محافظ المنوفية في دعم المستثمرين والتعرف على مطالبهم وسرعة تلبيتها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والمختصة حفاظاً على حقوقهم ومصالحهم، مؤكداً استمرار التعاون مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للارتقاء بالخدمات والعمل على إحداث تنمية شاملة تعود بالنفع العام على مواطني المحافظة.