القباج: أنشطة لحماية الشباب من الإدمان بـ750 قرية ضمن «حياة كريمة»

استعرضت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تقريرا عن جهود الصندوق على مدار عام 2022 ضمن "قرية بلا إدمان"، حيث تم تنفيذ برامج توعوية متكاملة حول أضرار تعاطي المخدرات في القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتتضمن الأنشطة والبرامج التوعوية العديد من الإجراءات الوقائية خاصة للشباب والمراهقين، إضافة إلى توفير خدمات المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية والتواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023"، لتقديم الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة وتم اختيار 5000 كادر من أبناء محافظات هذه القرى وبناء قدراتهم كمتطوعين وقيادات طبيعية تقوم بتنفيذ أنشطة الوقاية ونشر رسائل التوعية داخل تلك القرى.

وصرحت القباج بأنه تم تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة التي تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة حول كيفية الوقاية من الإدمان من خلال زيادة الوعي بين قاطني القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، خاصة الشباب والمراهقين، كذلك تدريب الشباب على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من تعاطي المخدرات، وكذلك تعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات، وتعتمد هذه التدخلات على التواصل المباشر مع الأسر في القرى، وتأهيل الكوادر المجتمعية من الشباب، للمشاركة في جهود التوعية بخطورة القضية، كذلك تنفيذ زيارات منزلية للأهالي لتوعيتهم بخطورة تعاطي المخدرات.

وتم تنفيذ زيارات منزلية في 750 قرية حتى الآن من القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة استهدفت في المتوسط أكثر من مليون و400 ألف مواطن بهدف تعزيز الوعى والتثقيف الأسري؛ بما يكفل تمكين الأسر بهذه القرى من مواجهة مشكلة المخدرات وتعريفهم بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي، وسبل المواجهة، وكذلك التعريف بخدمات "الخط الساخن 16023" على مستوى المشورة والدعم النفسي والعلاج والتأهيل، وحث مرضى الإدمان منهم على التقدم للعلاج المجاني وفى سرية تامة الذى يقدمه الصندوق في المراكز التابعة أو الشريكة مع الخط الساخن "16023" والبالغ عددها 28 مركزا علاجيا في 17 محافظة حتى الآن.

كما تم تنفيذ مهرجانات داخل القرى بالعديد من المحافظات تحت شعار "أنت البطل، الحياة بالأخضر"، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" للتوعية بخطورة مشكلة تعاطي المواد المخدرة وحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان واستفادة 10 آلاف مواطن من هذه المهرجانات.