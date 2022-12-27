بشرى: مشروع دار «القوة الناعمة للرعاية» مهم.. ويوجد فى موقع مميز

عبرت الفنانة بشرى عن سعادتها بالمشروع الكبير والضخم الذي افتتحته نقابة المهن التمثيلية قبل قليل وهو مشروع دار «القوة الناعمة للرعاية» للفنانين من كبار السن والتي افتتحها الدكتور أشرف زكي وعدد كبير من الفنانين بمدينة السادس من أكتوبر.

دار القوة الناعمة للرعاية

وقالت بشرى لـ"الدستور"، إن الدار مهمة للغاية وتتواجد في موقع مميز وهادئ وكان اختيار الموقع عبقري للغاية، مؤكدة أن النقابة بذلت مجهودا كبيرا لإقامة المشروع وخرج بصورة مشرفة وأن المشروع في النهاية مهمة لكبار الفنانين موجهة الشكر لكل القائمين على المشروع.

وقدم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية لفتة إنسانية مميزة أعجب بها الحضور حيث كشف اليوم أثناء افتتاح الدار عن إطلاق اسم الفنان الراحل هشام سليم على إحدى قاعات دار «القوة الناعمة للرعاية» التي افتتحت قبل قليل لرعاية المسنين من أهل الفن بمدينة السادس من أكتوبر.

وشدد نقيب المهن التمثيلية على عطاء الفنان الراحل هشام سليم للفن المصري وأن هذا التكريم يأتي تقديرا لجهوده في المشروع خلال السنوات الماضية وقبل وفاته، مؤكدا خلال حديثه أن الفنانة صابرين صاحبة اقتراح إطلاق اسمه على القاعة.

ولاقى الاقتراح قبول عدد كبير من نجوم الفن وأعضاء نقابة المهن التمثيلية مؤكدين خلال الافتتاح أن هذا يعتبر جزءا بسيطا من حقه عليه وأنه يستحق الكثير والكثير

افتتح الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، اليوم الثلاثاء، رفقة مجموعة من نجوم الفن دار «القوة الناعمة للرعاية» للمسنين بمدينة السادس من أكتوبر كأحدث مشروعات النقابة الخدمية.

وتواجد «زكي» بصحبة عدد من نجوم الفن منهم أنوشكا وبشرى وإيهاب فهمي وكيل النقابة وسامي مغاوري وأحمد سلامة، بالإضافة إلى الفنان صبري فواز، ومجدي فكري، ومحمد أبو داود، ومحمود عامر، والفنانة الشابة إيمي طلعت زكريا.