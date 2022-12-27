«أوبريت بساط الريح» في ذكرى «ملك العود» فريد الأطرش بأوبرا الإسكندرية

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، احتفالا بمرور 48 عامًا على رحيل الموسيقار الكبير فريد الأطرش، حفلًا فنيًا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، في الثامنة من مساء الخميس الموافق 29 من ديسمبر الجاري، وذلك على مسرح دار أوبرا الإسكندرية.

يتضمن برنامج الحفل باقة مختارة من أجمل أعمال الموسيقار الكبير فريد الأطرش، يبدأ الفاصل الأول من الحفل بمنوعات موسيقية لألحان الموسيقار الراحل أداء الفرقة الموسيقية وهي "إن جيت للحق، ميكونش ده اللي إسمه الهوى، أداء الفنانة «نعمة عصمت»، الحياة حلوة، فوق غصنك يا ليمونة أداء الفنان «وائل ابو الفتوح»، بقي عايز تنساني، يا حلاوتك يا جمالك أداء الفنانة«ياسمين إبراهيم» ،الربيع أداء الفنان «أيمن مصطفي».

وبالفاصل الثاني من الحفل يقدم عازف القانون الفنان علي الخبيري تقاسيم للحن «جميل جمال» ثم يقدم الفنان أمير الرفاعي: يا حبايبي يا غاليين، ما أنحرمش العمر، إديني ميعاد وقابلني، أداء الفنانة «سارة مجدي»، ليالي الأنس أداء الفنانة «ندا غالب»، أنا واللي باحبه أداء الفنان «وليد حيدر»، ويختتم الحفل بأوبريت «بساط الريح» الذي يقدم للمرة الأولي يشارك فيه الفنانة ندي غالب والفنان وليد حيدر.

يذكر أن الموسيقار فريد الأطرش لقب بـ«ملك العود» و«موسيقار الأزمان»، وقد وافته المنية في 26 ديسمبر من عام 1974 بعد أن ترك بصمات واضحة فى الموسيقى والغناء العربى، حيث يعد من اعلام الفن فى مصر والعالم العربى، لحن لكبار المطربين والمطربات، وقدم أكثر من 30 فيلما سينمائيا، وحصل على أكثر من 17 وسام وقلادة من ملوك ورؤساء العالم، وكان أخر ماحصل عليه وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في عام 1970.