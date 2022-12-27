الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

طلاب مدارس بسيوة: مكتبة مصر العامة بالواحة نافذتنا على العلم والمعرفة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

استقبلت مكتبة مصر العامة بواحدة سيوة في مطروح عددًا من طلاب المدارس في إطار توجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بالتنسيق مع الإدارة التعليمية بسيوة لتنظيم رحلات مدرسية للمكتبة ومتحف البيت السيوي. 

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وتعرف الطلاب على أقسام المكتبة وخدماتها وطبيعة الأنشطة بها، معبرين عن سعادتهم الكبيرة لوجود صرح كبير يضم المعارف والأنشطة المختلفة ويتيح الفرصة لتعلم اللغات والحاسب الآلي وعقد الندوات وورش العمل.

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وأوضح  أسامة المرسي، مدير عام مكتبة مصر العامة بمطروح، أنه تم وضع خطة عمل لتنفيذ دورات تدريبية في مجال الكمبيوتر واللغات خاصة في فترة منتصف العام الدراسى استثمارًا لوقت الفراغ.

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وأوضح محمد بكر يوسف، رئيس مركز ومدينة سيوة، أن المكتبة أصبحت مقصدًا مهمًا لأبناء سيوة وزوار الواحة، ما أتاح فرصة كبيرة لتعظيم الاستفادة من حديقة مجلس المدينة، مشيرًا إلى أن هناك دورًا كبيرًا للمكتبة لتنشئة جيل متسلح بالعمل والمعرفة وقادر على مواكبة متطلبات المرحلة المقبلة.

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وفي نوفمبر ٢٠٢٢، افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح يرافقه السفير رضا الطايفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة، والدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة العامة للكتاب، مكتبة مصر العامة بسيوة، بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ. 

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وأوضح مدير مكتبة مصر العامة بمطروح والمشرف على مكتبة سيوة أن المكتبة مقامة على مساحة ٢٨٠٠م٢، ومصممة على الطراز البيئي والسياحي بالواحة وتضم ١٠ آلاف كتاب وبها قاعة اطلاع كبار وأطفال وقاعة أنشطة وقاعة ندوات وبزار ومنطقة لعب للأطفال ومسرح. 

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الأنشطة المختلفة الادارة التعليمية رئيس مركز ومدينة سيوة طلاب المدارس محافظ مطروح مكتبة مصر العامة

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