محافظ القليوبية يشهد احتفالية اليوم العالمى لحقوق الإنسان

شهد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، احتفالية المحافظة باليوم العالمي لحقوق الإنسان بقاعة الاحتفالات الكبرى بالديوان العام، لتكريم عدد من ذوي الهمم والقادرون باختلاف.

بدأت الاحتفالية بآيات من القرآن الكريم ثم فقرة قصيدة شعرية عن مصر قدمتها إحدى الطالبات من مدرستي النور للمكفوفين، وترجمها للغة الإشارة أحد الطلبة من مدرسة الصم وضعاف السمع، ثم تم عرض لجهود وإنجازات وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة.

وخلال كلمته، أكد محافظ القليوبية أن اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة غرضه وضع هذه الفئة في دائرة الاهتمام، وأن الدولة المصرية لا تألو جهدًا لتقدم أفضل ما لديها لخدمتهم ودائمًا ما تستمع لأفكارهم التي تعبر عن قدراتهم الفذة.

وأشار محافظ القليوبية إلى أن حقوق الإنسان لا تقتصر على الحقوق السياسية فقط؛ بل يجب أن تشمل مجالات التعليم والصحة والإسكان، ومن وقتها تتضافر جهود كل مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتحقيق أهداف المبادرة على أكمل وجه، وتعد مبادرة "حياة كريمة" الرئاسية من المبادرات المجتمعية بمفهومها الخدمي الكامل.

واستهدفت توفير حياة أفضل للمواطنين المصريين، وراعت حقوق الإنسان بكل أبعادها وعلى رأسها الاهتمام بالحق في الحياة وتحسين جوانب المعيشة، من خلال تبني خطة موسعة لحياة كريمة بالريف المصري، إذ تجسد المبادرة الرئاسية رؤية الدولة للعدالة الاجتماعية.

وأكد محافظ القليوبية أن ذوي القدرات والاحتياجات الخاصة على رأس أولويات الدولة المصرية، ودائمًا ما يوليهم الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتمامًا خاصًا، مشيرًا إلى حرص المحافظة على توفير سبل الدعم اللازم لهذه الفئة المهمة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان دمجهم مع أقرانهم في المجتمع، مثمنًا جهود القائمين على تنظيم هذه الاحتفالية باليوم العالمي لذوي القدرات، والذي يهدف إلى زيادة الفهم بقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة، والتوعية بحقوقهم.

وأكد المحافظ، أن القليوبية كانت من أولى المحافظات التي بدأت في إنشاء وحدة لحقوق الإنسان لتكون مهمتها الاهتمام بشكاوى الفئات المهمشة والأسر الفقيرة وذوي القدرات الخاصة والمرأة المعيلة وكبار السن، فضلًا عن نشر ثقافة حقوق الإنسان التي يكفلها الدستور عن طريق عقد ندوات توعوية بالتنسيق مع الجامعة ومديريات التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والشباب والرياضة والصحة والمجلس القومي للمرأة، لتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية ولترسيخ مبادئ العدالة وعدم التمييز، ودمج كل فئات المجتمع للمشاركة في ركب التنمية والعبور إلى الجمهورية الجديدة التي نأملها جميعًا.

وفي ختام الاحتفالية، كرم الهجان 20 من الأبطال الرياضيين من ذوي الهمم الحاصلين على ميداليات في مختلف الألعاب الرياضية، وتوزيع 4 سماعات طبية، كما تم تسليم 9 أجهزة تعويضية، بالإضافة إلى توزيع 60 كرسيًا متحركًا على عدد من ذوي الهمم بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي والمجتمع المدني ورجال الأعمال.