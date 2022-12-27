الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مصدر: لاعبو الزمالك يقاطعون جوائز رابطة الأندية

زيزو
زيزو

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن تطورات مهمة فيما يتعلق بخلاف لاعبي الفريق مع رابطة الأندية.

وأكد المصدر أن ما بدر من أحمد زيزو، لاعب الزمالك، بعدم استلام جائزة أفضل لاعب في مباراة حرس الحدود  لن يكون قرارًا فرديًا.

واتخذ لاعبو الزمالك قرارًا بالإجماع بمقاطعة رابطة الأندية وعدم استلام جائزة أي لقاء في الفترة المقبلة، بسبب اعتراضهم على نظام التصويت في اختيار أفضل لاعب في الجولة.

وشدد المصدر على أن هناك اتفاقًا بين لاعبي الزمالك بأنه حال حصول أي لاعب على جائزة الأفضل في أي مباراة لن يحصل عليها.

ومنح البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تعليمات خاصة لأحمد مصطفى "زيزو" لاعب وسط  الفريق، على هامش التدريبات التي أقيمت أمس الإثنين على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي المقبلة في الدوري.

وعقد فيريرا جلسة مع "زيزو" في حضور حسني خطاب المترجم، وتحدث معه في العديد من الأمور الفنية، ومنحه بعض التعليمات والنصائح في إطار الاستعداد للفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها باستاد القاهرة الدولي يوم الخميس المقبل.

لاعبو الزمالك يرفضون استلام جائزة الافضل أحمد سيد زيزو لاعبو الزمالك رابطة الأندية جائزة افضل لاعب فى المباراة أفضل لاعب في الجولة

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