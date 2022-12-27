«الكنيسة» تعلن عن ترتيبات حضور قداس عيد الميلاد بالعاصمة الإدارية

أعلن المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عن ترتيبات حضور قداس عيد الميلاد المجيد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال المركز، في بيان: «على الراغبين في المشاركة في قداس العيد تقديم بياناتهم إلى الكنيسة التابعين له أو مكتب الأب الوكيل بالبطريركية في موعد أقصاه 1 يناير 2023».

وتابعت: «سيتم توفير دعوات لمن قدم بياناتهم على أن يتسلمها من نفس المكان الذي قدم بياناته فيه يمكنك الذهاب إلى كاتدرائية العاصمة الإدارية بالسيارة الخاصة بك أو بالأتوبيسات التى تخصصها الكنائس، حيث لم توفر كاتدرائية العباسية أتوبيسات إلى العاصمة الإدارية الجديدة».

ولفتت إلى أنه سيتم تخصيص أماكن في محيط كاتدرائية العاصمة الإدارية لوقوف السيارات بها، على أن يتم فتح أبواب كاتدرائية العاصمة الإدارية من 5 مساء ويبدأ قداس البابا في 7 مساء.



ويترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء 6 يناير 2023 بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.



ويشارك في قداس عيد الميلاد المجيد لفيف من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وخورس الشمامسة؛ والذي يترأسه الأرشيدياكون إبراهيم عياد، رئيس شمامسة الكاتدرائية، بالإضافة إلى عدد من الوزراء الحاليين والسابقين.

ولفتت المصادر الكنسية في تصريحات خاصة، إلى أن كاتدرائية ميلاد المسيح بدأت أعمال التزيين بها استعدادا لاحتفالات الكريسماس، إلي جانب ترؤس البابا تواضروس الثاني، صلاة القداس العيد بها.