رئيس جمعية رواد الأعمال المصريين الصينيين لـ«الدستور»: نتطلع للاستثمار في مصر

قال عمر وانج، رئيس جمعية رواد الأعمال المصريين الصينيين، إن رجال الأعمال الصينيون يتطلعون للاستثمار في مصر، مؤكدا أن هناك الكثير من الاستثمارات التي بدأت بالفعل منها شركة هاينس الصينية للأجهزة الإلكترونية التي بدأت في التعاون مع شركات ومصانع مصرية للتصنيع في مصر.

وتابع "وانج" في حديثه مع "الدستور" أن التعليم ومصادر الطاقة المتجددة واللوجستيات وتصنيع السيارات الكهربائية من أهم مجالات الاستثمار لرجال الأعمال الصينيين الذين يتطلعون إلى السوق المصري، وخاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأردف وانج أن الحكومة الصينية تجري حاليا مباحثات مع الحكومة المصرية لرفع نشاط الجانب الصيني في الجامعة المصرية الصينية في مصر.

وأكد انه مع بداية عام 2023 سيكون هناك تدفق للمستثمرين الصينيين إلى مصر لاستكشاف فرص الاستثمار المتاحة لها.

وأوضح أن رجال الأعمال الصينيين يجدون أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي أفضل نموذج يمكن اتباعه لأعمالهم في السوق المصري، حيث سيستفيد الجانبان من المعرفة المصرية بالسوق المحلي، بينما يوفر رجال الأعمال الصينيون السيولة والمعرفة وخطوط الإنتاج والخبرة الميدانية والصناعية.

وأكمل أنه وسط التحديات الاقتصادية المستمرة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، تهدف مؤسسة رواد الاعمال الصينيون إلى تسهيل الاستثمار الصيني في مصر من خلال تسهيل إجراءات الحصول على تراخيص لأعمالهم والامتثال للوائح والقواعد.

كما أكد أن اللجنة الاقتصادية لأوروبا تهدف أيضًا إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية بين مصر والصين، بالإضافة إلى زيادة التبادل التجاري بين البلدين.

وأشار إلى أن التبادل التجاري بين مصر والصين ارتفع بنسبة 37.3 % في عام 2021 مقارنة بعام 2020، ليصل إلى 19.97 مليار دولار، وفقًا للهيئة الوطنية العامة للجمارك الصينية.

ورداً على سؤال حول كيفية دعم اللجنة الاقتصادية لأوروبا الأوروبية لمبادرة طريق الحرير وما إذا كانت ستفيد مصر، قال وانغ أن هذه المبادرة هي حجر الزاوية للمؤسسة، وأشار إلى أنه من المتوقع دخول عدد كبير من المستثمرين الصينيين إلى السوق المصرية حيث يرون أن مصر تتمتع بموقع استراتيجي مع إمكانية الوصول إلى الأسواق الأفريقية والأوروبية والآسيوية عبر مصر.

وعن المصانع والاستثمارات الصينية ذكر وانغ بعضها للدستور منها مصنع تصنيع الكمامات الطبية للوجه تم إنشاؤه بالمنطقة الصناعية الحرة بالقاهرة تم إنشاء المصنع الجديد باستثمارات مصرية صينية مشتركة وتبلغ طاقته الإنتاجية الإجمالية 1.7 مليون قناع في اليوم، وتضاعف إنتاج مصر من أقنعة الوجه الطبية بمقدار ثمانية أضعاف ويتم تصديرها للمنطقة ولافريقيا.

وأضاف أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة اوبو الصينية وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات المصرية لتأسيس مصنع اي تي اي دي ايه، وضخ استثمارات جديدة في مصر بقيمة أولية 20 مليون دولار مع إمكانية زيادتها في المستقبل



بالاضافة الى انشاء مصنع جديد في إحدى المدن الصناعية بطاقة إنتاجية 4.5 مليون وحدة سنويًا، مما سيوفر 9000 فرصة عمل خلال ثلاث إلى خمس سنوات.