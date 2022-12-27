الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن المؤبد لمتهم بقتل شخص في مشاجرة بسوهاج

جريدة الدستور

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم، بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد وغرامة 5 آلاف جنيه لاتهامه بقتل المجني مواطن بمركز دار السلام.

 صدر الحكم برئاسة المستشار جمال الشريف وعضوية المستشارين ناجح عبدالحميد وايهاب أبو سالم وأمانه سر ماجد أمين وطه حسين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز دار السلام عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجني عليه أثر إطلاق النار عليه من بندقية آلية.

وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب حدوث مشاجرة بينهما فقام المتهم بإطلاق النار على المجني عليه من بندقية آلية مما أدى إلى مصرعه في الحال.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات وأصدرت حكمها السابق.

محكمة جنايات سوهاج قتل السجن المؤبد عاطل مركز دار السلام

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وائل لطفي

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