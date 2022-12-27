العثور على جثة سيدة بمياه ترعة أبوالأخضر فى الشرقية

عثر عدد من أهالى أبوكبير بمحافظة الشرقية، على جثة لسيدة طافية بمياه ترعة أبوالأخضر نطاق مركز شرطة أبوكبير.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من إدارة البحث الجنائي، يفيد ورود إشارة مستشفي أبوكبير المركزي بوصول ربة منزل مقيمة دائرة قسم ثانى الزقازيق، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى.

كشفت التحريات تحرير أسرة المتوفاة بلاغا بقسم ثانى الزقازيق يحمل الرقم 8137 إدارى القسم، بتغيبها عن المركز منذ 10 أيام، وأن لها تاريخا مرضيا عبارة عن انفصام حاد فى الشخصية، وبالأمس عثر عدد من أهالى مركز أبوكبير على جثة طافية بمياه ترعة أبوالأخضر أمام قرية القراموص.

تم انتشال الجثمان بمعرفة الأهالى، وتم إخطار الأجهزة الأمنية ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبوكبير المركزى.