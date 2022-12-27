وزير الرياضة يطمئن على الحالة الصحية للطفل مالك لاعب التايكوندو

أجرى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اتصالاً هاتفياً بأسرة الطفل مالك محمد السيد البالغ من العمر ١٠ سنوات، بطل الجمهورية في التايكوندو، للاطمئنان على حالته الصحية، حيث يتلقى العلاج حاليا نتيجة إصابته بطلق ناري في الرأس منذ عدة أشهر أدت إلى دخوله في غيبوبة وتدهور حالته الصحية، ويتلقى العلاج تحت إشراف فريق طبي كامل من استشاريي تخصصات المخ والأعصاب والأطفال.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل للطفل مالك والعودة لأسرته وممارسة حياته بشكل طبيعي في القريب العاجل.

كما كلف وزير الشباب والرياضة المختصين بالوزارة بالمتابعة المستمرة وعلى مدار الساعة بالتنسيق مع الاتحاد المصري للتايكوندو.

جاء ذلك في إطار حرص وزير الشباب والرياضة على دعم ومؤازرة جميع الرياضيين المصريين فى كافة الألعاب الرياضية، والتواجد معهم خلال أي أزمات قد تواجههم.

«الشباب والرياضة» تواصل تنفيذ فعاليات رواق الأزهر للطفل والأسرة بمراكز الشباب

واصلت وزارة الشباب (الإدارة المركزية لتنمية النشء) من خلال الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين، فعاليات رواق الأزهر للطفل والأسرة بمراكز الشباب، بالتعاون مع الأزهر الشريف، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأكدت الأستاذة جيهان حنفي وكيل الوزارة، رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، أن البرنامج يهدف إلى تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة، بالإضافة إلى النهوض بالقيم والأخلاق لدى النشء والشباب والأسر، الرد على التساؤلات التي ترد في أذهان النشء والشباب والأسر المصرية.



وتناولت لقاءات الرواق بكل المحافظات أخلاقيات القرآن الكريم وكيفية تطبيقها، كما تناولت في السابق قيم آداب الاستئذان، وقيمة النظافة، وبر الوالدين، واحترام الوقت، واحترام المعلم، قيمة وأهمية الصلاة وأنها عماد الدين، وغيرها من القيم والتي ترتقي بالأخلاق، وتربط الأسرة والنشء والشباب وكيفية تطبيقها على الواقع.