المشدد 5 سنوات للمتهمين بسرقة مواطن بالإكراه فى الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم، بمعاقبة المتهمين الأول والثاني في قضية اتهامهم بسرقة مواطن بالإكراه بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لكل منهما.

فيما قضت المحكمة ببراءة المتهم الثالث من التهم المنسوبة إليه في القضية رقم 10833 لسنة 2022 جنايات مركز كفر صقر، المقيدة برقم 1051 لسنة 2022 كلي شمال الزقازيق.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد المهدي وأمير أحمد زكي وأمانة سر خالد إسماعيل.

وكشف أمر الاحالة، عن إحالة قيام المتهمين: "م . ج " ، و" ث . ر "، و" أ . ال"، إلى محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهم بسرقة هاتف محمول وحافظة نقود ومبلغ مالي قدره 4 آلاف جنيه من المجني عليه "م . أ "، وذلك بأن استوقفوه في الطريق العام ليلًا تحت تهديد سلاح ناري (فرد خرطوش).

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين تمكنوا من سرقة المجني عليه بعدما أشهروا في وجهه السلاح الناري وهددوه وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته وسرقة المسروقات.

وتمت إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم بمعاقبة المتهمين الأول والثاني بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وبراءة المتهم الثالث من التهم المنسوبة إليه.