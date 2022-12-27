القوى العاملة: تسليم 4403 وثائق تأمين للعمالة غير المنتظمة بالقليوبية

تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية، بشان تسليم 4403 وثيقة للتأمين ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية يعملون فى ٣١٥ شركة ،تغطي حالات الوفاة والعجز الكلي المستديم والجزئي، تحت رعاية وزير القوى العاملة حسن شحاتة، واللواء الوزير عبـد الحمـيد الهجـان محافظ القليوبية.

وأوضحت إيمان السيد، مدير مديرية القوى العاملة بالقليوبية، في تقريره للوزارة، أن الفكرة الرئيسية من وثيقة التأمين ضد الحوادث الشخصية هي حماية الأسرة المصرية من المخاطر التي تتعرض لها تلك العمالة في أماكن العمل المختلفة بصرف تعويض في حالات العجز الكلي والجزئي والوفاة، بحيث يتوفر من خلالها دعم لأسرة العامل يعينها علي صعوبات الحياة.

وأضافت مدير المديرية، أن التسليم في إطار حرص الدولة المصرية على أن يحيا المواطن حياة كريمة فى شتى المجالات، ومنها مجال العمل داخل كل مؤسسات المجتمع المصري بمختلف قطاعاته، وبصفة خاصة العمالة غير المنتظمة داخل المشروعات المختلفة، وذلك بهدف تحسين مستوي معيشتهم وأسرهم والذي يعتبر الهدف الأسمى من أهداف رؤية مصر 2030، مقدمة الشكر لجميع الجهود المخلصة للشركات المشاركة والعاملين بالمديرية لتوفير الرعاية لتلك الفئة.

وكانت قد تلقت وزارة القوى العاملة تقريرًا من مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط، بشأن بدء تنفيذ الدورة التدريبية الأولى بمدرسة الأمل الثانوية للصم وضعاف السمع على أعمال التفصيل والخياطة بواقع فصلين دراسين لـ49 طالبة فى إطار البروتوكول الموقع بين مديرية القوى العاملة ومديرية التربية والتعليم بأسيوط.

وأوضح على سيد مصطفى، مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط، في تقريره للوزارة، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع التربية والتعليم والتعليم الفنى لتنفيذ عدد من الدورات التدريبية على مجموعة من المهن تتضمن (زخرفة ـ نجارة ـ مشغولات جلدية ويدوية ـ الحاسب الآلي ـ خياطة وملابس ـ طباعة ـ مهارات إنتاج المخبوزات والحلويات)، وذلك بمقر المدارس التابعة لإدارة التربية الخاصة بمدينة أسيوط.

IMG-20221227-WA0000

IMG-20221227-WA0001

IMG-20221227-WA0002

IMG-20221227-WA0003