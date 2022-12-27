بمناسبة رأس السنة المالية.. تعطيل العمل بالبنوك والبورصة 1 يناير

قال البنك المركزي، إنه تقرر تعطيل العمل بكل البنوك العاملة في مصر، الأحد الموافق الأول من يناير 2023، بمناسبة انتهاء السنة المالية في 31 ديسمبر 2022.

وأوضح البنك المركزي، في بيان اليوم الثلاثاء، أن البنوك العاملة بمصر تستأنف العمل صباح يوم الإثنين الموافق 2 يناير 2023.

كما كشفت مصادر لـ«الدستور»، أنه تقرر تعطيل العمل بالبورصة والشركات التابعة للقطاع يوم الأحد المقبل بمناسبة رأس السنة المالية، على أن يتم استئناف العمل الإثنين الموافق 2 يناير.