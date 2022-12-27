الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان يوجه بالإسراع في تنفيذ مشروعات حي اللوتس بالعقاد

اجتماع محافظ أسوان
اجتماع محافظ أسوان

وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بالإسراع في تنفيذ المشروعات الجارية سواء كانت خاصة بالوحدات السكنية أو المرافق العامة أو المينى مول أو المسجد طبقاً للبرامج الزمنية المحددة.

جاء ذلك خلال اجتماع متابعة الأعمال الجارية بحى اللوتس بحضور الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ، ورؤساء ومديرى الشركات والهيئات المنفذة والمسئولة عن المرافق العامة، لمتابعة المشروعات السكنية والخدمية والبنية التحتية بحى اللوتس "الإسكان المميز" بالعقاد للوقوف على معدلات الإنجاز فيه، وخاصة أنه كان من المشروعات المتعثرة التى شهدت النور بعد 14 عام., 

وأكد اللواء أشرف عطية على أننا نسابق الزمن، ولا توجد أي رفاهية فى تأخير الأعمال الجارى تنفيذها سواء لتشطيب العمارات السكنية لتكون جاهزة لتسليمها للحاجزين أو لتنفيذ مشروعات الحلول النهائية للبنية التحتية من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء وغاز طبيعى وطرق واتصالات، بالإضافة إلى المبانى الخدمية. 

ومن جهتها، أكدت الدكتورة غادة أبو زيد على أن هناك توجيهات مشددة من محافظ أسوان لتلافى الملاحظات داخل وخارج الوحدات السكنية بواسطة الشركات المنفذة فى أسرع وقت، بجانب مراجعة الاستعدادات لطرح المشروعات الأخرى كالمدرسة الأهلية ومحطة الوقود ومبنى المول التجارى لخدمة التجمع السكني، بالإضافة إلى الدفع فى تسريع وتيرة تنفيذ مكتب بريد ومسجد اللوتس حتى يتوازى مع نهو المشروع كاملاً. 

وأوضحت أنه تم حتى الآن تسليم نحو 1700 وحدة سكنية، فيما تم تسكين 1000 وحدة سكنية فعلياً، وجارى استكمال الإجراءات اللازمة لتسليم باقى الوحدات تدريجياً، تواكباً مع نهو الأعمال المتبقية سواء فى الإنشاءات أو التشطيبات أو المرافق العامة أو اللاندسكيب أو الحدائق. 

وأكد اللواء أشرف عطية على أهمية إستثمار التحول الرقمى فى إبراز جهود الدولة، بجانب توفير البيانات المدققة لدعم اتخاذ القرار، بالإضافة إلى التأمين والرقابة على تداول البيانات والمعلومات من خلال القنوات الرسمية.

وأشاد محافظ أسوان بجهود مركز المعلومات بمجلس الوزراء فى دعم وتأهيل التجارب الناجحة للتحول الرقمى حيث أصبح لمحافظة أسوان مركزاً متكاملاً، ومدعماً بأحدث التجهيزات التكنولوجية، كما يضم العديد من الكوادر البشرية المؤهلة مما ساهم فى إخراج التطبيقات المستحدثة مثل عين المواطن، وشهادة مخالفات البناء وعوائد التصالح وإدارة أصول وإيرادات الدولة والمنصة التفاعلية للتدريب، بالإضافة إلى إدارة الإعلانات.

جاء ذلك أثناء لقاء محافظ أسوان مع وفد مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء برئاسة اللواء عصام خضر مستشار رئيس المركز والمشرف على قطاع موارد البيانات. 

أسوان الأعمال الجارية البنية التحتية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان العمارات السكنية المشروعات المتعثرة الوحدات السكنية حي اللوتس

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