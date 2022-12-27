الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استكمال محاكمة المتهمين في رشوة جامعة دمنهور

محاكمة
محاكمة

تستكمل الدائرة الأولى بمحكمة جنايات دمنهور، المنعقدة في محكمة إيتاي البارود الابتدائية، محاكمة الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، و5 آخرين بتهمة الرشوة والفساد في أعمال إسناد أعمال إنشاء وصيانة بمباني كليات الجامعة لسماع مرافعة دفاع المتهمين من السادس إلى العاشر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عبدالكريم شامخ زقيم، وعضوية المستشارين خالد محمد عامر صقر، والمستشار أحمد جلال إبراهيم سعد، والمستشار أحمد محمد محمد خليل .

 أسندت  النيابة اتهامات الفساد والرشوة إلى الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور و5 آخرين من العاملين في الجامعة، بالإضافة إلى 5 متهمين آخرين بتقديم الرشوة، كما أخلت النيابة سبيل السائق الخاص برئيس الجامعة بعد اعترافه بالوساطة بين المتهمين والمقاولين المتهمين بتقديم الرشوة.

ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، ومدير الإدارة الهندسية السابق بالجامعة، وأمين عام مساعد الشؤون المالية، و2 آخرين من موظفي الشؤون المالية، وعميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة دمنهور، بعد توصلهم إلى طلب المتهمين رشاوى من المقاولين مقابل إسناد أعمال مقاولات وصيانة بعدد من مباني الجامعة وكلياتها، لصالحهم، وصرف المستحقات المالية الناشئة عنها؛ وتم تسجيل اللقاءات والمحادثات الهاتفية التي تدور بينهم بإذن من النيابة العامة.

الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور الرشوة الدائرة الأولى ب محكمة جنايات دمنهور المستشار عبدالكريم شامخ زقيم

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