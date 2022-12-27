الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الأخشاب اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022

اخشاب
اخشاب

شهدت أسعار الأخشاب استقرارًا اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022.

وجاءت الأسعار كالتالي:
 

سعر المتر متر مكعب لكل متر مكعب لخشب الزان   ميخر روماني بقيمة 21000 جنيها

وسجل سعر المتر المكعب من الخشب السويدي  موسكي فنلندي بقيمة 13850 جنيها 
بينما سجل سعر المتر مكعب للخشب الروسي بقيمة 18000 جنيهاً وغير متوفر بالاسواق

بينما سجل سعر المتر مكعب لخشب الأور الامريكي بقيمة 31600 جنيه 
وسجل سعر المتر المكعب لخشب الماهوجني درجة أولي بقيمة 24500 جنية نما سجل سعر المتر مكعب لخشب البلوط بقيمة 29200 جنيه 
بينما بلغ سعر المتر مكعب لخشب التيك بقيمة 28700 جنيه 
بينما بلغ سعر المتر مكعب لخشب العزيزي بقيمة 35000 جنيه

بينما بلغ سعر المتر مكعب لخشب البياض درجة أولي بقيمة 12800 جنيه

بينما بلغ سعر المتر مكعب من الخشب الموسكي  درجة أولي  بقيمة 13.800 جنيه 
كما تم  رصد سعر المتر مكعب لخشب أف –دي الاسباني بقيمة 2000 جنيه 
كما تم رصد سعر المتر مكعب لخشب الكونتر بقيمة 1000 جنيه 
كما تم رصد سعر لوح الأبلكاش الكوري 3 أمتار بقيمة 600 جنيه 
كما تم رصد سعر لوح الأبلكاش الكوري 6 أمتار مابين 800 إلى 900 جنيها 
كما تم رصد سعر لوح الأبلكاش الكوري 9 أمتار تتراوح 1000 إلى 1200 جنيهاً

27 ديسمبر اسعار الاخشاب الألواح استقر المستوردة المصرى اليوم الثلاثاء شهر ديسمبر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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