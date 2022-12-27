أسعار الرخام والجرانيت اليوم الثلاثاء

تشهد أسواق مواد البناء - خاصةً الرخام والجرانيت- استقرارًا اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022.



وجاءت الأسعار كالتالي:

سجل سعر المتر المربع لرخام ترستا المصري بقيمة 220 جنيها أرض المصنع

كما جاء سعر المتر المربع لرخام فيلتو حسنة المصري بقيمة 280 جنيهاً

وسجل سعر المتر الرخام سينا لؤلؤي بقيمة 280 جنيها

كما سجل سعر المتر المربع لرخام البرشيا المصري بقيمة 320 جنيهاً

وجاء سعر المتر المربع لرخام زعفران المصري بقيمة 320 جنيها

كما سجل سعر المتر المربع لرخام أحمر نيفريتي بقيمة 650 جنيها

وبلغ سعر المتر المربع لرخام فردي أصفر بقيمة 650 جنيها

وبلغ سعر المتر المربع لرخام جلالة صني ذهبي بقيمة 200 جنيه

وجاء سعر المتر المربع لرخام السليفا بقيمة 250 جنيها

وبلغ سعر المتر مربع لرخام التريستا بقيمة 280 جنيها

وسجل سعر المتر المربع لرخام روزة بقيمة 320 جنيها

وبلغ سعر المتر المربع لرخام الجلالة فوص بقيمة 250 جنيها

وسجل سعر المتر المربع لرخام الخاتمية الغامق بقيمة 600 جنيه

وجاء سعر المتر الرخام كرار تركي بقيمة 700 جنيه

سجل سعر المتر المربع لرخام البريشيا فاتيكانا بقيمة 800 جنيه

ويلغ سعر المتر المربع لرخام بريشيا مارينا غامق بقيمة 800 جنيه

وجاء سعر المتر المربع لرخام بريشيا دانيو بقيمة 800 جنيه

وبلغ سعر المتر المربع لرخام برلاتو سيسليا بقيمة 800 جنيه

وبلغ سعر المتر المربع لرخام بريشيا سرادا بنحو 1060 جنيها

ووصل سعر المتر المربع لرخام بو تشينو بقيمة 1080 جنية

سجل سعر المتر المربع لرخام احمر الاكنتي بقيمة 1107 جنيهات

بينما سجل سعر المتر المربع لرخام الامبرادور فاتح المستورد بقيمة 1200 جنيه

كما بلغ سعر المترالمربع الاخضر الهندي المستورد بقيمة 1200 جنيه

سجل سعر المترالمربع لرخام كلاكتا اورو الذهبي 1950 جنيها

وبلغ سعر المتر مربع لرخام بريشيا ارورا بقيمة 2345 جنيها

وسجل سعر المتر مربع لرخام بوتشينو كلاسيك بقيمة 2480 جنيها

سجل سعر متر رخام اونكس للمتر مربع بقيمة 3250 جنيها

سجل سعر رخام بروتورة لمتر مربع 2700 جنيه

سجل سعر متر مربع لرخام كاشمير 2500 جنيه