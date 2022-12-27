«من الميتافيرس إلى 5G».. تقنيات تكنولوجية برز استخدامها في 2022

قالت صحيفة "لايف مينت" الهندية، إن هذا العام 2022، كان عبارة عن حقيبة مختلطة لصناعة التكنولوجيا.

ولفتت الصحيفة في تقرير، إلى أن انهيار العملة المشفرة بمثابة ضربة كبيرة ونداء إيقاظ للمستثمرين والمنظمين، أعطتنا الصور الأولى التي تم التقاطها بواسطة تلسكوب جيمس ويب الفضائي لمحة عن الأحداث الكونية مثل ولادة وموت النجوم.

كما أن الضجة حول الإصدار العام لروبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي (AI) والمسمى ChatGPT أحدثت أيضًا ضجة كبيرة. كما تصدرت الأخبار أيضًا صناعة metaverse و web3 والرقائق تقنيات عام 2022.

تأمل شركات الاتصالات في أن تقوم 5G بتحويل المؤسسات بالطريقة التي تساعد بها 4G المستهلكين، وتتمثل أكبر ميزة لشبكة 5G في تقليل وقت الاستجابة، أو الوقت الذي تستغرقه البيانات للوصول إلى المستخدمين، من 20 مللي ثانية في 4G إلى ما يقرب من 1 مللي ثانية في مكان ما.

على سبيل المثال، كانت مشاهدة كأس العالم لكرة القدم 2022 ممتعة بالنسبة للكثيرين ممن لديهم شبكات 5G، وتم طرح أولى عمليات الإطلاق في عام 2019 في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ، ولكن منذ ذلك الحين تم طرح 5G في أكثر من 70 دولة.

في الهند ، أطلقت خدمات 5G في أكتوبر، وفقًا لتقرير GSMA Intelligence ، الذي نُشر في أكتوبر ، يمكن لـ 5G المساهمة بمبلغ 455 مليار دولار في الاقتصاد الهندي بين عامي 2023 و 2040.

ومن المتوقع أن يكون لدى الهند 31 مليون مشترك في 5G بحلول نهاية العام ، وفقًا لتقرير التنقل من إريكسون ، الذي نُشر في نوفمبر، وقام صانعو الهواتف بالفعل بشحن 67 مليون هاتف ذكي 5G أيضًا ، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 80 مليون بحلول نهاية هذا العام ، وفقًا للمحللين في IDC.

وضعت الهند الكرة بجدية لإنشاء مصانع أشباه الموصلات من خلال مخطط الحوافز المرتبط بالإنتاج بقيمة 76000 كرور روبية في ديسمبر 2021.

والفكرة هي جعل البلاد تعتمد على نفسها في أشباه الموصلات مع توفير الأموال على الواردات والمساعدة في التنافس مع دول مثل الصين.