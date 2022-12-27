الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقرير: مصر تعلن عن استثمارات بقيمة 2.1 مليار دولار للتنقيب عن النفط والغاز

التنقيب عن الغاز
التنقيب عن الغاز الطبيعي

قال موقع "اويل أند غاز" المتخصص في أخبار النفط بالشرق الأوسط، إن مصر تعلن عن استثمارات بقيمة 2.1 مليار دولار في التنقيب عن النفط والغاز.

وذكر الموقع تصريحات وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، في اجتماع عقد مؤخرا، أن مصر أعلنت عن استثمار إجمالي قدره 2.1 مليار دولار في خطط التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي حتى عام 2025.

وأشار الملا إلى أنه تم الإعلان عن الاستثمارات للبحر المتوسط ​​بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية.

وأضاف الملا أنه بناءً على النتائج الأولية، من المتوقع أن تسفر الاستكشافات الجديدة عن اكتشافات واعدة من شأنها دعم الاقتصاد الوطني.

كما تحدث الملا عن التطورات الأخيرة في مشروع صودا آش في المنطقة الصناعية في العلمين الجديدة باستثمارات إجمالية تبلغ حوالي 500 مليون دولار.

من جانبه أشاد موقع "إمباكتر" Impakter الدولي، المعني باستدامة الطاقة، ومقره لندن، بجهود الحكومة المصرية في مجال الغاز الطبيعي جنبًا إلى جنب مع جهودها للتحول للطاقة النظيفة المتجددة ومواجهة آثار تغير المناخ.

وقال الموقع، إن مصر على رأس قائمة المصدرين المحتملين للغاز الطبيعي لأوروبا، ومن أهم الخيارات البديلة في منطقة البحر المتوسط، في الوقت الذي يحاول فيه الأوروبيون التخلص من اعتمادهم على الغاز الروسي، في ظل التقلبات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية على خلفية هجوم موسكو على أوكرانيا.

وأشار الموقع إلى أن هناك اهتمامًا أوروبيًا بدعم ريادة مصر في تطوير قطاعي الغاز والطاقة المتجددة، في إطار الجهود المبذولة لدفع الاستثمارات في مجال التحول الأخضر، مضيفًا أن هذا الاهتمام يأتي في سياق جهود تعزيز الشراكة مع القوى الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها ملف الطاقة. 

500 مليون دولار الاقتصاد الوطني البترول والثروة المعدنية البحر المتوسط الثروة المعدنية الحكومة المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاهتمام بالبشر

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