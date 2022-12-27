البحوث الفلكية: الزلزال لم يسفر عن أية خسائر بالأرواح أو الممتلكات

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية ، تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد منذ قليل، هزة أرضية على بعد 26 كيلومترا جنوب غرب الطور.

وأكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية منذ قليل، في بيان له على صفحته الشخصية بمقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تلقي ما يفيد بالشعور بالهزة، مشددا على أنه لم يرد ما يفيد بوقوع أية خسائر في الأرواح والممتلكات.

وأشار المركز القومي للبحوث الفلكية، إلى أن الهزة الأرضية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، حدثت في الساعة 2.11 دقيقة صباحًا، على عمق العمق: 9.61 كم.

وتضمن البيان ، الهزة الأرضية وقعت على خط عرض: 28.04 شمالا، وخط طول 33.48 شرقا.