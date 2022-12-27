الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أحمد أبواليزيد يوضح مشروعات نفذتها الدولة للتوسع فى صناعة الأسمدة

الدكتور أحمد أبو
الدكتور أحمد أبو اليزيد

أوضح الدكتور أحمد أبو اليزيد، الأستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس، جهود الدولة المصرية لدعم المزارعين ودعم مدخلات الزراعة من أسمدة وتقاوي، قائلاً:" إن الدولة المصرية تتوسع في كل السبل الخاصة في تقديم كل السبل الخاصة بدعم الفلاح المصري وتطوير منظومة الزراعة". 

 

وأضاف أبو اليزيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، الذي يقدمه الإعلامي شادي شاش، والإعلامية ريهام السهلي، أن كل ذلك يتأتى من خلال المشروعات القومية ذات الصلة بالقطاع الزراعي، التي لها صلة بمدخلات الإنتاج، لافتًا إلى أن كل ماله صلة بمدخلات الإنتاج الزراعي التي يتعامل معها الفلاح المصري، حيث تكون الدولة حريصة كل الحرص على توفيرها للمزارعين.

 

وأوضح أحمد أبو اليزيد، أن من ضمن هذه المشروعات التي تقدمها الدولة، نواة الزراعة، وهي التقاوي المتمثلة في البذور والشتلات، حيث يوجد لدينا المشروع القومي لإنتاج التقاوي، مثل ما يحدث في إنتاج التقاوي الهاصة بإنتاج القمح. 

 

وأشار إلى أن المزارعين في الماضي كانوا ينتجون التقاوي من ناتج زراعاتهم في الحقول، أي انتاج ذاتي، وهو ما ينعكس على أن كمية المحصول الذي ينتجه بعض المزارعين يكون منخفض. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاهتمام بالبشر

الأكثر قراءة

بوتين: التبادل التجارى بين بلدان «الدول المستقلة» سيبلغ 100 مليار دولار

رسميًا.. ليفربول يضم أولى صفقاته الشتوية من أيندهوفن

أحمد أبواليزيد يوضح مشروعات نفذتها الدولة للتوسع فى صناعة الأسمدة

بعد زواج دام عقدين.. ماذا تمنت فيكتوريا بيكهام فى عيد الميلاد؟

رجول لا مؤاخذة الفراخ!

أستاذ علم اجتماع: توثيق الطلاق يساعد على توطيد القيم الاخلاقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

رجول لا مؤاخذة الفراخ!

ماجد حبته

اقتصاد مصر الرقمى

د. أحمد الباسوسي

الأفكار المرجأة تعود ليلا قراءة في رواية «آخر» للكاتب محمد القصبي

حسين دعسة

تطور لافت في الحرب الروسية الأوكرانية ومستقبلها عام 2023

نبيل عبدالفتاح

فى مديح عوالم العزلة والكتابة «2-2»

محمود خليل

الرجل الذى ربح نفسه

محمد العسيري

البرد والرعد وريمونتادا الفيروس

ماجد حبته

مقاعدنا فى مجلس الأمن

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

مناورة روتينية أم تهديد: الجيش الإسرائيلي يجري مناورة عسكرية على الحدود اللبنانية

انهيار البنية التحتية.. مدينة إسرائيلية تغرق في مياه الأمطار (فيديو وصور)

الجيش الإسرائيلي يوقف استخدام طائرات «F-35» بعد حادث سقوطها في أمريكا