أحمد أبواليزيد يوضح مشروعات نفذتها الدولة للتوسع فى صناعة الأسمدة

أوضح الدكتور أحمد أبو اليزيد، الأستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس، جهود الدولة المصرية لدعم المزارعين ودعم مدخلات الزراعة من أسمدة وتقاوي، قائلاً:" إن الدولة المصرية تتوسع في كل السبل الخاصة في تقديم كل السبل الخاصة بدعم الفلاح المصري وتطوير منظومة الزراعة".

وأضاف أبو اليزيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، الذي يقدمه الإعلامي شادي شاش، والإعلامية ريهام السهلي، أن كل ذلك يتأتى من خلال المشروعات القومية ذات الصلة بالقطاع الزراعي، التي لها صلة بمدخلات الإنتاج، لافتًا إلى أن كل ماله صلة بمدخلات الإنتاج الزراعي التي يتعامل معها الفلاح المصري، حيث تكون الدولة حريصة كل الحرص على توفيرها للمزارعين.

وأوضح أحمد أبو اليزيد، أن من ضمن هذه المشروعات التي تقدمها الدولة، نواة الزراعة، وهي التقاوي المتمثلة في البذور والشتلات، حيث يوجد لدينا المشروع القومي لإنتاج التقاوي، مثل ما يحدث في إنتاج التقاوي الهاصة بإنتاج القمح.

وأشار إلى أن المزارعين في الماضي كانوا ينتجون التقاوي من ناتج زراعاتهم في الحقول، أي انتاج ذاتي، وهو ما ينعكس على أن كمية المحصول الذي ينتجه بعض المزارعين يكون منخفض.