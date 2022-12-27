بحضور فينجر.. أرسنال يقلب تأخره أمام وست هام ويتصدر الدورى الإنجليزى

تغلب أرسنال على نظيره وست هام بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء الاثنين في إطار مباريات الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي.

ورفع الفوز رصيد أرسنال إلى 40 نقطة في صدارة ترتيب البريميرليج، بينما توقف وست هام في المركز الـ 16 بـ 14 نقطة.

وجلس محترفنا المصري محمد النني على مقاعد بدلاء أرسنال منذ بداية اللقاء وشارك في الدقيقة الأخيرة.

وحضر اللقاء الفرنسي أرسين فينجر، المدير الفني السابق والتاريخي لنادي أرسنال، في ملعب "الإمارات" لأول مرة منذ 2018 عندما رحل عن صفوف الفريق.

الشوط الأول

هدف الشوط الوحيد سجله الجزائري سعيد بن رحمة في الدقيقة 27 من علامة الجزاء، التي تحصل عليها زميله باون بعد عركلة من المدافع الفرنسي سالابيا.

وسجل بوكايو ساكا جناح الجانرز هدف مبكرًا لأرسنال في الدقيقة الخامسة، لكن حكم اللقاء ألغاه بداعي التسلل.

وتصدى آرون رامسدال لكرة خطيرة في الدقيقة 11 من زمن الشوط من عرضية لباون، وأنقذه كرة من أمام المهاجم أنطونيو.

وألغي حكم اللقاء مايكل أوليفير ركلة جزاء لأرسنال بعد أن احتسبها، في الدقيقة الأخيرة بعدما عاد لتقنية “الفار”.



الشوط الثاني

دخل وست هام بقوة في بداية الشوط وتألق رامسدال أمام انفراد أنطونيو وتصدى لكرته.

وفي الدقيقة 47 سدد توماس بارتي كرة قوية خارج منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس البولندي فابيانسكي وأبعدها لركنية.

وعادل بوكايو ساكا النتيجة لصالح أرسنال في الدقيقة 53، بعدما تسلم تسديدة أوديجارد التي اصدمت به وأرسلها الأول بنجاح في شباك فابيانسكي.

وبالدقيقة 58 نجح أرسنال في قلب النتيجة عن طريق جابرييل مارتنيلي الذي سدد بيساره داخل منطقة الجزاء، وباغتت كرته حارس وست هام لتسكن الشباك.

وضاعف نيكتياه النتيجة لأرسنال في الدقيقة 69 بهدف رائع من جملة ثلاثية، لينهي الكرة بنفسه داخل منطقة الجزاء على يسار حارس الهامرز.

