«الصحة»: صندوق الوزارة بلغ 70 مليار جنيه وساعد في تسريع منظومة التأمين الصحي

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور حسام عبدالغفار، أن فكرة إنشاء صندوق خاص بالوزارة لمساعدة محدودي الدخل كان بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة وجود حساب بنكي تحت رقابة الدولة.

وقال المتحدث - خلال اتصال هاتفي بإحدى القنوات الفضائية، مساء اليوم الاثنين - إنه خلال الفترة التي شهدت انطلاق منظومة التأمين الصحي، وصل لصندوق وزارة الصحة 70 مليار جنيه، ما ساعد في تسريع منظومة التأمين الصحي في المحافظات الكبرى.

وأضاف أنه كان لا بد من وجود فكر اقتصادي قوي لتطوير المنظومة الصحية في مصر، دون الاعتماد على خزينة الدولة، موضحا أن منظومة التأمين الصحي قائمة على نظام التكافل، خاصة أن هناك عددا من العمالة غير المنتظمة التي لم تكن لديها قدرة على سداد الاشتراكات في منظومة التأمين الصحي الشامل، لذا تتدخل الدولة وتسدد الاشتراكات بالنيابة عنهم.

وفي سياق آخر، قال المتحدث باسم وزارة الصحة إن هناك دولا مجاورة كانت تعاني من أزمات نقص الأكسجين في المستشفيات أثناء أزمة فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن مصر تحركت بشكل سريع لتوفير الأكسجين، وتم العمل على إنشاء مصنع لإنتاج احتياجات الدولة من الأكسجين واستطاعت أن تصل لمرحلة الاكتفاء الذاتي منه، خاصة بعد التوجه إلى صناعته.

وأضاف الدكتور عبد الغفار أن عام 2022 شهد إعلان منظمة الصحة العالمية بأن مصر خالية من "فيروس سي"، و"الحصبة الألمانية"، إضافة إلى أنه شهد مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، وبدء تشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل في الإسماعيلية ومحافظانت جنوب الصعيد.