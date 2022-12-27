التحقيق في حريق مخزن معلق للزيوت بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، بندب المعمل الجنائي لفحص حريق في مخزن زيوت مغلق بدائرة مركز قليوب.

كما طلبت تقدير الخسائر وطلب تحريات المباحث وتشكيل لجنة لفحص المكان، والتأكد من التراخيص الخاصة بالمكان من عدمها، كما استعجلت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت الحماية المدنية بالقليوبية، تمكنت من السيطرة على حريق اندلع بمخزن زيوت بعزبة أبو سعدة بميت حلفا بمركز قليوب، دون خسائر بشرية أو إصابات، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعرفة أسباب الحريق وتقدير حجم الخسائر.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا من شرطة النجدة باندلاع حريق في مخزن زيوت مغلق بعزبة أبو سعدة بميت حلفا بقليوب.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، وجرى الدفع بـ 3 سيارات إطفاء وسيارتي إسعاف، وفريق من الوحدة المحلية بميت حلفا، وفريق من الدفاع المدني، وجرى السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بندب المعمل الجنائي لفحص الحريق وبيان الخسائر وتشكيل لجنة من الوحدة المحلية لفحص الواقعة، حيث تبين أن المخزن قديم ومغلق منذ فترة.