مؤتمر جماهيري لاستعراض مشروعات «حياة كريمة» وأهميتها لقرى أبوالغر بالغربية

شهدت قرية أبوالغر التابعة لمركز كفرالزيات بمحافظة الغربية قيام مجلس مدينة كفرالزيات بعقد مؤتمر جماهيري لاستعراض مشروعات مبادرة “حياة كريمة” وأهميتها لقرى الوحدة المحلية بأبوالغر والتي تضم 7 قرى والتي من المنتظر البدء فيها في يناير المقبل، ضمن المرحلة الثانية لبرنامج “حياة كريمة” بمحافظة الغربية والذي سيتم تنفيذه بمراكز كفر الزيات وبسيون وقطور ومركز المحلة الكبرى تحت إشراف الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية وبحضور ومشاركة نجوى العشيرى السكرتير العام لمحافظة الغربية وعادل داود رئيس مدينة كفرالزيات وصبري الدسوقي وكيل مديرية التربية والتعليم بالغربية ويسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة والمهندس عبدالقادر حراز ممثلا لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية والدكتورة إيناس عبدالمطلب وتامر شواره نائبا رئيس مدينة كفرالزيات وشيماء شرف رئيس الوحدة المحلية بأبوالغر وعدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية بكفرالزيات ومحافظة الغربية واعداد كبيرة من المواطنين والشباب والفتيات وممثلي المجتمع المدني وعمد ومشايخ البلاد ومراكز الشباب والجمعيات الزراعية.

وأكدت نجوى العشيري السكرتير العام لمحافظة الغربية أن قرى الوحدة المحلية بأبوالغر والتي تشمل قرى شبراريس وادشاي ومنشأة الكردي وكفرالاشقر وكفراخشا والطالبية وقصر بغداد وابوالغر ستشهد طفرة كبيرة في الخدمات وإدخال كافة المرافق وإنشاء محطة صرف صحي ومعالجة لخدمة الأهالي وتحقيق حلمهم وكذلك انشاء محطات رفع بالقرى ومدخدمات وتوصيلات الصرف الصحي لكل المنازل بالقرى فضلا عن إدخال الغاز الطبيعي وزيادة سعة السنترالات ومدخطوط اتصالات جديدة لاستيعاب احتياجات المواطنين.

هذا بالإضافة إلى إعادة تأهيل مراكز الشباب وإنشاء ملعب جديد لقرية كفراخشا ومخاطبة وزارة الزراعة لتخصيص أرض الجمعية الزراعية بالقرية لإنشاء ملعب جديد للشباب عليها، هذا فضلا عن بناء مدارس وزيادة سعة المدارس الحالية لاستيعاب الكثافات الطلابية المتوقعة فضلا عن تطوير الوحدات الصحية لتكون مستعدة لتنفيذ تجربة التأمين الصحي الشامل.

وأشار عادل داود رئيس مدينة كفرالزيات إلى ضرورة مشاركة المواطنين بقري الوحدة المحلية بأبوالغر بالتبرع بالأراضي اللازمة للمشروعات وأنه تم تكليف الوحدة المحلية بأبوالغر بتوفير كافة أراضي أملاك الدولة بالقرى لتكون لصالح مشروعات حياة كريمة وضرورة تعاون أهالي قرية الطالبية لتوفير قطعة أرض تصلح لإنشاء ملعب لكرة القدم عليها فضلا عن انه سيتم إنشاء مجمعات خدمية وأسواق مجمعة بالقرية الأم ابوالغر ودراسة انشاء موقف سيارات مجمع.

واضاف ان محافظ الغربية يتابع الاستعداد بمركز كفرالزيات لانطلاق تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج حياة كريمة بمركز كفرالزيات الشهر القادم كما سيتم إحلال شبكات الكهرباء وتدعيم السنترالات بالقرى وكذلك تطوير الوحدات الصحية وإنشاء مجمع خدمات بالقرية الأم.

هذا وشهد المؤتمر الاستماع لطلبات ومقترحات المواطنين بالقرى على مدار 6 ساعات متواصلة.

ووجه الاهالي بقروي ابوالغر في نهاية المؤتمر الشكر للقيادة السياسية على إطلاق برنامج حياة كريمة للنهوض بالقرى المصرية