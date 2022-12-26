حبس شخص لاتهامه بحيازة ألعاب نارية قبل ترويجها بالقاهرة

قررت جهات التحقيق بالجمالية، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كمية من الألعاب النارية قبل ترويجها بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ضبطت كمية من الألعاب النارية بحوزة أحد الأشخاص بالجمالية قبل ترويجها فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وضبط حائزي ومتجري الألعاب النارية.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية قيام مالك مخزن كائن بدائرة القسم بالاتجار بالألعاب النارية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات من ضبطه، وبمداهمة المخزن عثر بداخله على 22 كرتونة بداخلهم ألعاب نارية بإجمالي 750 ألف قطعة ألعاب نارية.

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.