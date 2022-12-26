«القاهرة الإخبارية»: جامعات عمان تلجأ للتعليم عن بعد بسبب سوء الأحوال الجوية

قالت آية السيد مراسلة القاهرة الإخبارية، إن الأمطار مازالت تهطل بكثافة في محافظات الجنوب الأردني، مشيرة إلى أن الأمن العام حذر بعدم الخروج من المنازل في المناطق التي تجتاحها السيول.

وأشارت خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، إلى أنه كان هناك حافلة لإحدى الجامعات، تم إنقاذ جميع من بداخلها، ونقل ثلاثة أفراد فقط إلى المستشفى حيث تعرضوا لإصابات خفيفة، و بعد ساعتين وقع حادث في محافظة بمعان، تم إخلائها من الركاب وتحويلهم للمستشفى، وهم أيضًا يعانون من إصابات خفيفة.

ولفتت إلى أن الأمن العام، أعلن إغلاق طريق بمعان بسبب الهطول الكثيف للأمطار، ووزير الاوقاف فتح أبواب المساجد في مناطق هطول الأمطار لإيواء من داهمت السيول منازلهم أو كانوا في الطريق، بينما أعلنت جامعات الجنوب تعليق الحضور، والاستعانة بالتعليم عن بعد بسبب سوء الأحوال الجوية.

وكشفت عن تلقي الطواريء 5 آلاف اتصال، يفيد بحوادث على الطرقات او داهمت المياه منازلهم، ومن ناحية أخرى يستمر الأمن الوطني في إصدار نشرات بعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، ووزير الداخلية يتابع في مناطق الجنوب.