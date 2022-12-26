الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة المنصورة تستقبل الملحق الثقافى الليبي بالقاهرة (صور)

الاستقبال
الاستقبال

استقبل  الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الإثنين، الدكتور أحمد حسين الفيتورى، الملحق الثقافى لدولة ليبيا بالقاهرة والوفد المرافق له، وذلك بحضور الدكتور أحمد أنور العدل المشرف العام على إدارة الوافدين.

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ورحَّب رئيس جامعة المنصورة، فقي بداية اللقاء، بالملحق الثقافى مؤكدًا على عمق الروابط والعلاقات الوطيدة بين مصر وليبيا الشقيقة وحرص جامعة المنصورة علي الاهتمام بالطلاب الليبيين الوافدين للدراسة بمختلف كليات الجامعة وتقديم أفضل سُبل التعليم الحديث والبرامج المميزة لتزويدهم بالعلم والثقافة باعتبارهم سفراء حقيقيين لجامعة المنصورة في بلادهم.

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وعبَّر الملحق الثقافى الليبي عن سعادته بزيارة جامعة المنصورة و اعتزازه بالمستوى التعليمي العالي والأكاديمي والسمعة المرموقة التي تتمتع بها جامعة المنصورة وما حققته من تقدم ملموس في قطاع التعليم مُقدماً شكره وتقديره لإدارة الجامعة لما تبذله من دعم للطلاب الليبيين الدراسيين بها وتوفير كافة أوجه الرعاية والخدمات المختلفة لهم خلال فترة دراستهم بمختلف كليات الجامعة سواء في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا.

وتطرق اللقاء الي مناقشة أوضاع الطلاب الليبيين والعقبات التى تواجههم داخل الجامعة والخدمات والرعاية المقدمة لهم.

وعلى هامش الزيارة، اجرى الملحق الثقافي الليبي والوفد المرافق له، زيارة لكلية طب الأسنان حيث استقبله دكتور ياسر لطفي عميد الكلية، دكتور  منه الهنداوى مدير مكتب الوافدين بالكلية ، حيث تم مناقشة أمور الطلاب الليبيين الدارسين بالكلية  كما تم عمل جولة داخل الكلية شملت قاعات التدريس و بعض قاعات التدريب العملي.  

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و قام الملحق الثقافى والوفد المرافق له بزيارة كلية الحقوق حيث استقبله خلالها الدكتور وليد محمد الشناوي عميد الكلية وتناول اللقاء بحث أحوال الطلاب الليبيين الدراسيين بكلية الحقوق والمشكلات التي تواجههم بمرحلة الدراسات العليا وقد أثنى معالي الملحق الثقافي علي أداء كلية الحقوق وما تقدمه من دعم للطلاب الليبيين الدارسين بها .

كما قام الملحق الثقافي والوفد المرافق له بزيارة لكلية الآداب حيث استقبله خلالها الدكتور محمود سليمان الجعيدى عميد الكلية حيث قام الدكتور عميد الكلية بعرض أقسام الكلية و البرامج المميزة بها وما تقدمه الكلية من خدمات للطلاب الوافدين و أيضا  تناول اللقاء بحث أحوال الطلاب الليبيين الدراسيين بالكلية و المشكلات التي تواجههم بمرحلة الدراسات العليا.

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حضر اللقاء، طه مادى المستشار القانوني بالملحقية الثقافية الليبية ، محمود العرفى رئيس قسم الإشراف الأكاديمي للموفدين بالملحقية الثقافية الليبية ، وفاء عباس  مدير مكتب الملحق الثقاقى .

شريف خاطر رئيس الجامعة الملحق الثقافي ليبيا القاهرة

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وائل لطفي

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