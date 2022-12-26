رفع 115 طن مخلفات من شوارع وقرى المنيا

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملاتها لرفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة بأحياء المدينة والقري التابعة لها، وأسفرت الحملات عن رفع 115 طن مخلفات وقمامة ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي.

وأشرف الدكتور محمد حلمى، رئيس مركز ومدينه المنيا، على أعمال النظافة التي أسفرت عن رفع ما يقرب من 30 طن مخلفات وتراكمات بجميع نقاط التجميع بشوارع القريه والقرى التوابع وبصفه مستمره ونقلها للمقلب العمومى بالظهير للقضاء على فيروس كورونا المستجد.

ونجح قسم البيئه بالوحدة المحلية لقرية دمشير، في رفع 25 طن مخلفات وتراكمات موجوده بأماكن التجميع بشوارع القرية وتوابعها.

كما نجح قسم البيئه بحى غرب المدينه، في رفع 30 طن مخلفات وتراكمات بجميع نقاط التجميع بشوارع واروقة الحى ونقلها للمقلب العمومى، كذلك نجح قسم البيئة بالوحدة المحلية لقرية بنى محمد سلطان في رفع 30 طن من المخلفات الصلبة والقمامة من نقاط التجمع بالقرية والتوابع.

جاء ذلك تنفيذا لتكليفات وتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة تكثيف الجهود المبذولة لرفع كفاءة منظومة النظافة وتوفير بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة والحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري لشوارع المدينة والقري التابعة لها.